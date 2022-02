Bold e dark: lo smokey eyes di Damiano dei Maneskin è super rock

L o smokey eyes di Damiano dei Maneskin a Sanremo 2020 è già un must: bold e dark, è super rock'n'roll

Bold e dark, ovviamente super rock: lo smokey eyes di Damiano David dei Maneskin ha conquistato, ancora una volta, il Festival di Sanremo 2022. Il leader della band romana ha calcato il palco dell’Ariston sfoggiando un beauty look trendy e molto sensuale.

Lo smokey eyes di Damiano dei Maneskin

Fra le cose che ricorderemo dell’esibizione dei Maneskin a Sanremo 2022 non ci sono solo le lacrime di Damiano David, ma anche il suo strepitoso smokey eyes. Il cantante non si è smentito e insieme ai colleghi - Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio – ha sfoggiato un beauty look da sogno.

Per cantare Zitti e buoni, Damiano ha scelto uno smokey eyes grafico e dalla forma allungata che ricorda molto il celebre cat eye degli anni Cinquanta. Bold e dark il trucco rendeva lo sguardo del cantante ancora più penetrante e magnetico. Per la seconda esibizione, l’artista ha aggiunto dei glitter per abbinare il trucco occhi al look.

Cosa c’è dietro il trucco del frontman romano

Dallo smokey eyes al rossetto, Damiano David ha sempre mostrato una grande passione per il make up. A svelare da dove nascono i suoi trucchi super rock era stato lui stesso qualche tempo fa. Intervistato dalla beauty influencer Nikkie Tutorials, il frontman della band romana aveva svelato di aver iniziato a truccarsi grazie a Victoria De Angelis.

“Non sapevo dell’esistenza del makeup sino al 2016 – aveva raccontato -. Ma una volta ero a casa di Victoria e lei mi ha detto ‘ti va di provare questo?’. Mi ha dato questa matita e io ero tipo ok, proviamola. Ho colorato solo la parte inferiore dell’occhio e ho pensato ‘questa cosa è fantastica’. Quindi mi sono immediatamente innamorato. Da quel giorno ho iniziato a truccarmi anche solo per uscire con i miei amici e ovviamente all’inizio loro mi prendevano in giro, ma poi si sono abituati. Hanno capito che quello mi faceva sentire più a mio agio”.

I segreti del make up da uomo

Perché il make up di Damiano David piace così tanto? Perché esce dall’ordinario, mettendo in luce la sua personalità forte e decisa. Sensuale e mai banale, il leader dei Maneskin è semplicemente magnetico. Il trucco per uomo d’altronde spopola sempre di più: rappresenta infatti un modo per mostrare una mascolinità sicura. Truccare diventa così un modo per amplificare il proprio carattere in una società sempre più fluida e genderless.

Come copiarlo

Le regole da seguire sono poche, ma semplici. L’attenzione è rivolta soprattutto sugli occhi. Il segreto sta nell’insistere sulla rima inferiore nello smokey eyes per regalare uno effetto liftante, aprire lo sguardo e donare profondità. Fondamentale non intervenire in alcun modo sulle labbra: quelle di Damiano David sono idratate alla perfezione, ma naturali. Il contouring viso è leggero, per donare profondità alla mascella e rendere più spigolosi gli zigomi.

I trend beauty di Sanremo 2020

Sanremo 2020 ci ha regalato non solo grande musica, ma anche tantissimi trend beauty. Dall’eyeliner di Noemi allo smokey eyes di Damiano dei Maneskin.

L’eyeliner di Noemi

Chioma ramata e super glossy, Noemi ha sfoggiato sul palco dell’Ariston un make up romantico. Per l’occasione la cantante ha scelto ombretto rosa ed eyeliner viola.

Il trucco anni Novanta di Ana Mena

Per la sua prima volta al Festival di Sanremo 2020, Ana Mena ha scelto vibes anni Novanta. La cantante spagnola ha optato per un eye-look cut crease e labbra nude. Il tutto completato da un semiraccolto iper femminile.

Il glow di Michele Bravi

Effetto glow per Michele Bravi che a Sanremo 2022 si è presentato con capelli ricchi e pelle splendente. A esaltare l’incarnato luminoso ci hanno pensato le sue sopracciglia, very bold.

L’effetto grunge di Achille Lauro

Trasformista e amante del make up come Damiano David, a Sanremo 2020 Achille Lauro non ha deluso le aspettative. Il suo trucco occhi grunge e total black è già un must.

Il biondo di Ornella Muti

Per partecipare a Sanremo 2020 nelle vesti di co-conduttrice, Ornella Muti ha scelto un balayage di grande tendenza, con radici più scuri che degradano verso un biondo luminosissimo.

Lo smokey eyes con glitter di Victoria De Angelis

Proprio come Damiano David, anche Victoria De Angelis ha scelto uno smokey eyes per la sua esibizione a Sanremo 2020. Un beauty look che ha acceso il suo sguardo, intensificandolo e rendendolo ancora più rock'n'roll grazie alla presenza dei glitter.

La nail art di Giusy Ferreri

La nail art più bella del Festival? Quella di Giusy Ferreri! Una manicure con base grigio metal, rigorosamente scuro, abbinato a elementi tridimensionali per rendere le unghie dei gioielli.