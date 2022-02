Ornella Muti è l’ispirazione beauty per un make up con gli occhiali

T ruccare gli occhi divinamente non è impossibile se porti gli occhiali e a dimostrarcelo è stata Ornella Muti sul palco dell’Ariston

E chi l’ha detto che portando gli occhiali sia inutile, o ancor peggio impossibile, truccare gli occhi?

Tra le più errate convinzioni in tema make up questa merita sicuramente il podio perché condivisa da moltissime ragazze convinte di non potersi divertire con questa parte del viso, solo perché il loro sguardo è filtrato dagli occhiali.

Ovviamente non è affatto così e a darcene ulteriore conferma è stata Ornella Muti dal palco dell’Ariston alla prima serata del Festival di Sanremo 2022. La co-conduttrice della kermesse musicale ha sfoggiato infatti un trucco pazzesco sotto gli occhiali da gatta neri con gli strass, che non hanno affatto sminuito il suo beauty look, anzi lo hanno addirittura rafforzato.

Il make up di Ornella Muti sotto gli occhiali

La scelta della splendida attrice italiana ha ricalcato un classico molto spesso sfoggiato da lei anche in passato, ovvero uno smokey eyes leggero.

Smokey eyes sofisticato

Invece del nero, Ornella Muti ha infatti scelto per il suo smokey un grigio tortora, mixato con un leggero tocco di viola, un colore che ha sempre amato e che quest’anno si conferma più che mai una scelta azzeccata, visto che il colore del 2022 è il very peri, una sfumatura di viola.

A intensificare lo sguardo tantissimo mascara, sempre utile per dare profondità all’occhio.

Focus sulle labbra

Nonostante sul viso di Ornella a spiccare siano stati soprattutto gli occhi incorniciati da un make up perfetto e una montatura di occhiali pazzesca, anche la scelta del rossetto è stata super azzeccata. Il rosso laccato, leggermente scuro e il nude, non hanno fatto altro che rendere il tutto ancora più bilanciato e armonioso.

Come truccarsi con gli occhiali

Ornella Muti sul palco dell’Ariston ci ha fatto sognare con i suoi occhi da cerbiatta sotto gli occhiali, dimostrando che non siano certo le lenti a rendere meno profondo lo sguardo.

Trucco e occhiali quindi, vanno d’accordo ma per rendere questa accoppiata ancora più vincente, può essere utile fare attenzione a qualche dettaglio extra.

Scegli il makeup in base alla montatura

Ovviamente gli occhiali non sono tutti uguali e ogni viso è valorizzato da una montatura diversa, alla quale corrispondono make up adatti e altri decisamente meno.

Se la tua montatura è piuttosto basica puoi sbizzarrirti con i colori, se al contrario è multicolor o con motivi non lineari meglio puntare a un make up semplice, così da non sovraccaricare troppo quella parte del viso.

...e alle lenti

Oltre alla montatura, nemmeno le lenti sono tutte uguali e ad ognuna di loro corrisponde un trucco più idoneo. Il consiglio generale è quello di evitare gli ombretti nei toni dell’azzurrino perché spesso sono le lenti stesse a regalare questa leggera sfumatura e accentuarla potrebbe spegnere lo sguardo. Per il resto sono necessarie alcune specifiche.

Lenti da miopia

Questa tipologia tende a rendere lo sguardo più chiuso quindi il make up ideale è quello che rende visivamente l’occhio più grande. Se questo è il tuo caso dovresti scegliere ombretti neutri chiari e luminosi, truccare la rima inferiore con una matita bianca, rosa o beige e disegnare su quella superiore una riga nera e intensa di eyeliner.

Lenti per astigmatismo o presbitismo

Le ragazze astigmatiche o presbiti devono fare i conti con il fatto che le lenti per contrastare questi problemi ingrandiscono molto e tendono a concentrare l’attenzione sugli occhi. La necessità specifica quindi è cercare di dare maggiore profondità allo sguardo. Per farlo applica nella piega palpebrale un ombretto scuro e opaco e su quella mobile colori neutri.

Se non vuoi sbagliare però, il make up perfetto resta lo smokey eyes, come ci ha insegnato la divina Ornella Muti.

Occupati del contorno occhi

Purtroppo gli occhiali tendono ad evidenziare le occhiaie e a rendere lo sguardo leggermente meno luminoso. Niente paura però, per neutralizzarle, cerca di curare al meglio la tua skincare routine usando sempre una crema contorno occhi, la sera e la mattina.

Quando ti trucchi applica un correttore aranciato, ideale per minimizzare la sfumatura blu delle lenti e delle occhiaie, e coprilo con uno della tua tonalità di pelle. Per il resto del viso scegli tu se applicare un fondotinta, una BB cream o lasciarlo al naturale

Fissa tutto con la cipria

Qualunque sia la tua scelta per la base, non dimenticare di fissare i prodotti che usi con la cipria. Farlo infatti è fondamentale per chi porta gli occhiali perché questo prodotto evita che il correttore finisca nelle pieghette e consente di prolungare la durata della base make up sul naso, dove appoggiano gli occhiali.

Non dimenticarti delle sopracciglia

Le montature degli occhiali incorniciano gli occhi e di conseguenza mettono anche in risalto le sopracciglia, che per questo dovresti cercare di non trascurare. Dai loro la forma che preferisci e poi fissale con il gel, cercando però di evitare l’effetto troppo artificiale.