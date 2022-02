L ook all pink, eyeliner grafici e make up da sogno: i beauty trend di Sanremo 2022 da copiare subito

Non solo musica, Sanremo 2022 è anche una vera e propria fabbrica di beauty trend. In grado di influenzare il costume del Paese, il Festival ci ha regalato, ancora una volta, ricche anticipazioni sulle tendenze della prossima primavera, soprattutto in fatto di bellezza.

I beauty look del Festival

Da Drusilla Foer, co-conduttrice della terza serata, sino ad Achille Lauro, che ha ufficialmente aperto le danze, il Festival di Sanremo 2022 ci ha regalato beauty look da favola. Tanti i must have in fatto di make up e hairstyle da copiare subito!

L’anticipazione delle tendenze

Anticipare (e dettare) le tendenze in fatto di bellezza è una delle prerogative di Sanremo. Quest’anno sul palco artisti e ospiti hanno portato i migliori must che sfoggeremo a partire dalla primavera, dagli eyeliner grafici allo smokey eyes senza dimenticare il very peri, incoronato colore dell’anno. Scopriamo i beauty trend lanciati dal Festival che ci hanno conquistato… da copiare subito!

L’half ponytail di Ana Mena

Per la prima volta al Festival, Ana Mena ha portato sul palco le vibes anni Novanta, sfoggiando un hairstyle che si ispira alla popstar Ariana Grande. Scommettiamo che presto proveremo tutte la sua mezzacoda? L’half ponytail è l’ideale per accogliere l’arrivo della bella stagione, soprattutto se abbinato al make up giusto. Per copiare la cantante spagnola punta su eye-look cut e labbra nude.

Lo smokey eyes dei Maneskin

I Maneskin non deludono mai le nostre aspettative e ci hanno di nuovo conquistate con uno smokey eyes da urlo. Sul palco di Sanremo 2022, Damiano David e compagni hanno portato un make up che intensifica lo sguardo con matita nera dal segno very bold. Se nella prima esibizione il trucco è stato total black, per la seconda i Maneskin hanno aggiunto i glitter. Un’idea da copiare per un beauty look very glam!

Il balayage mosso di Ornella Muti

Sul palco di Sanremo 2022, Ornella Muti ci ha svelato come creare un trucco occhi spettacolare se indossiamo gli occhiali da vista. Un plauso però lo merita il suo hairstyle. Per l’occasione infatti l’attrice ha scelto un balayage con radici scure che degradano con dolcezza accendendosi in un biondo luminosissimo. Il segreto in più? Lo styling a onde, l’ideale per evidenziare tutte le sfumature del colore.

Il make up grafico di Francesca Michielin

Fra le più belle sul palco di Sanremo 2022, Francesca Michielin è stata scelta da Emma Marrone per dirigere l’orchestra durante la sua esibizione. La cantante per l’occasione ha scelto un make up grafico, fra i trend della prossima stagione. Il colore è il very peri, super di tendenza, con eyeliner e sfumature che giocano con i contrasti di tonalità e regalano un finish metallizzato. Il tutto abbinato a un’acconciatura stupenda: una coda bassa decorata con una cordicina gioiello.

L’eyeliner bianco di Elisa

Tornata al Festival di Sanremo dopo oltre vent’anni, Elisa ha portato all’Ariston non solo la sua splendida voce, ma anche uno dei migliori trend beauty. Il make up white infatti è tornato di moda e sarà il nostro fedele compagno per tutta la stagione primaverile, esplodendo in estate. L’eyeliner bianco accende e allarga lo sguardo, grazie a linee grafiche ed essenziali. Vietato non provarlo!

L’All pink di Arisa

Pop e alla moda, Arisa a Sanremo 2022 ha puntato su un beauty look all pink. Per esaltare le sfumature rosa della sua chioma, la popstar ha scelto frangetta e morbide onde. Un hairstyle abbinato al make up pink e scintillante. Il risultato è very glam!

Il trucco con i cristalli di Donatella Rettore

Regina sul palco e quando si parla di lanciare mode, Donatella Rettore a Sanremo 2022 non ci ha deluso. Merito del suo trucco con i cristalli che è già di tendenza. Unica come solo lei sa essere, la cantante ha optato per un make up con inseriti gioiello che accendono lo sguardo e non lasciano nulla al caso.

L'eyeliner colorato di Noemi

Fra le tendenze beauty più apprezzate c’è l’eyeliner colorato. A sceglierlo Noemi che ci ha fatto letteralmente impazzire con il suo make up, al tempo stesso semplice, ma d’effetto. La cantante ha optato per eyeliner viola abbinato ad ombretto pink shimmer e chioma super lucida con onde.

Lo smokey eye grunge di Achille Lauro

A dettare i trend in fatto di make up è anche Achille Lauro. Il cantante, che ha dato scandalo con l’auto-battesimo inscenato nella sua prima esibizione, è arrivato a Sanremo 2022 con un trucco occhi grunge. La linea dello smokey eyes non è definita, ma super sfumata e regala oltre che profondità, grande mistero. Abbinata ai capelli platino è davvero top!