I l Festival di Sanremo si prepara a deliziarci con la musica dei 25 artisti in gara, tra big e nuovi volti, ma - per noi beauty addicted - l'Ariston non è solo un palco musicale, ma anche l'occasione per ammirare beauty look sofisticati, rock, nude e inaspettati.

Al via la prima serata Sanremo 2022, giunto alla sua 72esima edizione. Sul palco dell'Ariston si sfideranno 25 artisti, tra grandi nomi e nuovi volti. Non solo, però: perché Sanremo è un palco dedicato anche alla bellezza. La nostra attenzione, infatti, è rivolta tanto alle canzoni, quanto a trucco e capelli. Cosa abbiamo notato durante questa prima serata del Festival? Un mood elegante e, a tratti, retrò, in cui non sono mancati tocchi di modernità e spirito rock e alternativo. D'obbligo una special mention per Orietta Berti che - pur non fisicamente sul palco dell'Artiston - con il suo look esagerato e fuori dagli schemi ci ha ricordato la Lady Gaga degli esordi.

Sanremo 2022: lo smokey-eyes di Achille Lauro

Apre la serata Achille Lauro, a piedi nudi e con tatuaggi in bella vista. Si presenta sul palco dell'Ariston con capelli biondissimi e uno smokey-eyes scuro e sfumato. L'effetto è smudge, intensificato solo da una linea di matita nera sulla rima cigliare inferiore. A completare il look del cantante è il ciuffo con micro onde bionde, portato lungo sulla fronte.

Ornella Muti: il trucco occhi dietro gli occhiali

Padrona di casa per la prima serata di Sanremo 2022 assieme ad Amadeus, Ornella Muti fa il suo ingresso omaggiando la bellezza al naturale. I protagonisti? Gli occhiali da vista. Cornice di un trucco occhi intenso, perfetto per valorizzare gli occhi azzurri dell'attrice, sembrano essere il punto focale del makeup. L'abbinamento, naturalmente, è con un paio di labbra rosate. A completare il look sono lunghi capelli biondi, mossi solo leggermente da qualche onda in stile vecchia Hollywood. Ed è proprio all'eleganza old school che si ispira il secondo beauty look della prima serata di Sanremo della co-conduttrice: ad accendere le labbra, infatti, è un rossetto rosso cremoso. Ad attirare l'attenzione, però, sono ancora una volta gli occhiali, che divengono più glam e sofisticati, "da sera" proprio come il secondo look scelto da Ornella Muti: la montatura nera e allungata, infatti, diviene parte integrante del trucco occhi, con tanto di punto luce.

Il makeup di Noemi per la prima serata di Sanremo 2022

Se dovessimo descrivere Noemi e il suo beauty look in un'unica parola, sarebbe "leggiadra". A dominare trucco e nail art, infatti, sono le delicate tonalità del rosa, che accendono le unghie con una tonalità cipriata e dal finish glossy e si fanno leggermente più scure su occhi e labbra. A scolpire lo sguardo, infatti, è un ombretto rosa e leggermente brillantinato, che si scurisce appena nell'angolo esterno dell'occhio per dare profondità. Il tocco drammatico finale è dato da una semplicissima linea di eyeliner nero con effetto cat-eye. Rosa anche le labbra, ovviamente, rese luminose dal finish shiny del rossetto.

La Rappresentante di Lista: il beauty look punta tutto sui capelli

Veronica Lucchesi, la cantante del duo La Rappresentante di Lista, illumina il palco dell'Ariston con una lunghissima chioma di capelli biondi (e una coroncina da reginetta di bellezza). Dario Mangiaracina, invece, opta per il rosa, la stessa tinta sfoggiata lo scorso anno. Semplicissimo, invece, il makeup, la cui unica concessione è un velo di rossetto che svela una punta di marrone, molto anni 90.

Il total black glitterato del trucco rock dei Måneskin

Con un autista d'eccezione (Amadeus), i Måneskin portano all'Ariston una ventata glam rock. A dominare la scena, infatti, è un trucco occhi nero e intenso, allungato per creare un effetto winged. Alleggeriscono il makeup total black pochi glitter al centro della palpebra, dalle sfumature verdi. Decisamente più luminoso il trucco scelto per la seconda esibizione, sulle note di Coraline: gli occhi, infatti, si accendono grazie una cascata di brillantini e, forse, anche un pizzico di commozione. La particolarità del look? I glitter sembrano quasi sciogliersi sulla palpebra, invadendo anche la rima cigliare inferiore.

Sanremo 2022, prima serata: il ritorno degli anni 90 con Ana Mena

Ana Mena porta a Sanremo 2022 gli anni 90. Dall'acconciatura con mezza coda alta e tiratissima - ovviamente incorniciata da un paio di ciocche face framing - all'effetto matte scelto per la base e il trucco occhi, la mente corre alle popstar degli anni 90. A completare il mood sono le labbra: il rossetto nude, nei toni del marrone, è abbinato a una matita più scura per il contorno labbra. Uno stile molto modaiolo, adatto anche a imbrogliare sulla reale grandezza delle labbra, e in perfetta armonia con i capelli anni 90, lunghissimi e biondi, della cantante di Duecentomila Ore.

Giusy Ferreri e l'eleganza retrò

Il beauty look scelto da Giusy Ferreri per la prima serata di Sanremo 2022 porta la mente ad atmosfere retrò e non solo per le sonorità ricreate con la sua canzone Miele. Il suo beauty look, in effetti, non lascia dubbi: il caschetto, infatti, si movimenta grazie a onde ampie e morbide, che scolpiscono anche il ciuffo. Elegante e senza tempo anche il makeup, in cui spicca una linea di winged liner nera e allungata per aprire lo sguardo, accostata a un ombretto shimmer e dai riflessi perlati. Più particolari le labbra, che si tingono grazie a un rossetto più scuro di quanto ci si potrebbe aspettare, caratterizzato da una punta di viola. E, ovviamente, shimmer.

Lo smalto argentato di Sangiovanni

Sangiovanni, al suo primo Sanremo, apre la seconda serata con una manicure argentata e glitterata che ruba la scena e cattura la luce. Un marchio di fabbrica per il cantante di Farfalle, che sfoggia da sempre unghie coloratissime.

Lorena Cesarini, co-conduttrice della seconda serata di Sanremo 2022

L'attrice 35enne sale sul palco emozionatissima e stupisce immediatamente con un beauty look delicato ed etereo. L'incarnato, luminosissimo e levigato, si accende appena grazie a un velo di blush, posizionato strategicamente per scolpire gli zigomi. Una lucentezza che contagia anche il trucco occhi, accesi da un ombretto shimmer. L'ultimo dettaglio sono le labbra, rosate e morbidissime. Cambio di look e, si potrebbe dire, cambio di rotta. Lorena Cesarini, infatti, si ripresenta sul palco decisamente più grintosa. Il protagonista del makeup diviene il rosso, declinato nella stessa nuance sulle labbra (lucide e quasi effetto wet) e sugli occhi, dove il colore diviene matte e il tratto si fa grafico. Per il terzo beauty look, e il quarto abito, invece, la scelta ricade sul rosa, che tinge palpebre e labbra con effetto monocromatico.

Laura Pausini: trucco e capelli sono minimal&chic

Ospite d'eccezione durante la seconda serata di Sanremo 2022, Laura Pausini non si smentisce. La cantante, infatti, torna sul palco dell'Ariston con l'iconico caschetto, liscissimo ovviamente. Un beauty look che punta tutto sulla semplicità e sugli occhi, naturalmente. Il focus è sul mascara, che apre lo sguardo. L'unica nota colorata trucco di Laura Pausini è affidata al rossetto, acceso appena da una punta di rosa.

Emma e Francesca Michielin, insieme e abbinate a Sanremo 2022

Un duo attesissimo sul palco di Sanremo e che non ha deluso. Emma e Francesca Michielin affrontano il Festival mano nella mano e con beauty look che sembrano abbinati. Per entrambe, infatti, il focus è sugli occhi. Emma sceglie il nero e un eyeliner bold, con doppia coda. Gioca con il viola, invece, Francesca Michielin. Impossibile, però, non lasciarsi distrarre (almeno un po'), dalla coda lunghissima della direttrice d'orchestra, illuminata da accessori gioiello.

Iva Zanicchi, l'acconciatura antigravità e lo smokey-eyes

L'energia di Iva Zanicchi sul palco di Sanremo 2022 si percepisce anche attraverso lo schermo. Sempre unica e riconoscibile, la veterana del Festival sfoggia un'acconciatura tutta ricci, che sembra voler sfidare la gravità. L'abbinamento è con un trucco sofisticato e decisamente più semplice: uno smokey-eyes nero e opaco. Il tocco di classe? Le unghie laccate di rosso.

Ditonellapiaga e Rettore: il diavolo e l'acqua santa

Un detto recita che "gli opposti si attraggono" e, nel caso di Donatella Rettore e Ditonellapiaga non potrebbe essere più vero. Non per niente, la loro canzone si intitola Chimica. Rettore, infatti, rimane fedele a sè stessa, ai suoi indomabili capelli biondi e al trucco glitterato nei toni dell'argento. Più classica, Ditonellapiaga opta per lunghi capelli castani, mossi da onde morbide, una linea di cat-liner e un paio di labbra rosso fuoco.

Elisa sceglie il bianco come colore guida di Sanremo 2022

Attesissima big, Elisa sale sul palco dell'Ariston con quello che sembra essere il suo colore portafortuna per Sanremo 2022: il bianco. Protagonista del trucco e della mise della cantante, incornicia lo sguardo attraverso linee grafiche, che sembrano fluttuare sulla palpebra. Il contrasto con i capelli lunghi con onde flat è reso ancora più evidente dall'illuminante, che appare quasi arricchito da sfumature olografiche.

L'eyeliner blu di Hu e il suo buzz cut

Per il suo debutto sul palco di Sanremo 2022, Hu combina due dei trend beauty più cool del momento: un grintosissimo buzz cut e un winged liner. La particolarità del look? Il blu scelto per il trucco occhi della seconda serata.

Sanremo 2022: Malika Ayane e l'eleganza del nero

In quanto super ospite della seconda serata di Sanremo, Malika Ayane non delude. La scelta ricade su uno stile elegante e, ormai, iconico: pixie cut disciplinato con effetto wet e occhi truccati di nero, con un leggero effetto winged.

Arisa, bella in rosa

Aveva preannunciato il suo cambio look sui social, eppure, Arisa è riuscita a sorprenderci lo stesso con il suo beauty look. Dai capelli alle labbra, fino al trucco occhi tutto diviene rosa. Una tonalità delicata, ma vivace al tempo stesso, che ridefinisce il concetto di ton sur ton.

