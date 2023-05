Ecco 10 consigli imperdibili per il trucco sposa fai da te

H ai scelto di fare il tuo trucco da sola per il grande giorno? Ecco cosa devi e non devi fare perché il risultato sia perfetto.

Sei la regina del make-up e ti fidi solo di te stessa quando si tratta di truccarsi, tanto che hai deciso di realizzare da sola il tuo trucco per il giorno del sì?

Eseguire un trucco da sposa non è affatto semplice, soprattutto su te stessa e nel giorno del matrimonio. Il motivo è semplice: quello che di solito fai a occhi chiusi con gesti automatici, normalmente succede in condizioni normali. Il giorno del matrimonio invece, dovrai considerare molti fattori a sorpresa che potrebbero entrare in gioco e rendere il trucco fai da te più complicato.

Ecco alcuni consigli che possono aiutarti a realizzare un trucco da matrimonio perfetto.

1. Fai almeno due o tre prove di trucco prima del grande giorno

Quando hai comprato il vestito avevi senza dubbio in mente una visione di come vuoi che sia il risultato di finale in termini di look. Il moodboard è pronto e hai tutte le reference e da testa a piedi non hai tralasciato neanche il minimo dettaglio ma, ricorda queste parole, spesso la nostra mente abbellisce e idealizza il risultato finale. Onde evitare di diventare il meme “il look nella mia testa” e “il look come è davvero” proprio nel giorno del matrimonio, il consiglio è di fare almeno un paio di prove di trucco. La prima solo trucco e, se viene promosso al primo colpo, il successivo sarà con la prova dell’acconciatura.

Trucco, capelli e abito devono essere in armonia: basta un elemento che stona per rovinare tutto il lavoro. Se la prima prova trucco non ti convince, continua a provare finché non trovi l’equilibrio perfetto.

Considera poi che ci sono numerose tecniche e tipologie di trucco che puoi realizzare per il tuo matrimonio e se sei indecisa, a maggior ragione ti conviene fare più prove.

2. Considera la stagione in cui ti sposi

Può sembrare banale, ma in realtà le temperature e l’umidità influiscono enormemente sulla resa e sulla resistenza del trucco. Se ti sposi in piena estate con 40° gradi all’ombra, oltre a primer e cipria fissante vorrai anche un fondotinta waterproof che non si sciolga, non migri e non ti lasci a chiazze proprio il giorno in cui sarai ininterrottamente sotto i riflettori, mentre in inverno invece preferirai texture idratanti ed elastiche che non rovinino la base anche qualora la pelle dovesse risentire degli sbalzi termici.

3. Prepara la pelle

Il segreto di una base perfetta è una pelle perfettamente idratata, sempre e comunque. Usa le texture adatte non solo alla stagione, ma anche alla tua pelle: se hai problemi di sebo scegli una routine con prodotti seboregolatori, mentre se hai una pelle che si disidrata facilmente punta tutto su prodotti altamente idratanti e che mantengono l’idratazione a lungo.

4. Decidi un piano di trattamenti con l’estetista

Massaggi rassodanti, ozonoterapia, pulizia del viso: qualunque cosa tu abbia in programma di fare, metti giù un calendario con la tua esperta di fiducia, così che possa programmare tutto in modo che non interferisca con il gran giorno: la tua pelle deve essere perfetta e non portare i segni dei trattamenti.

5. Non strafare

L’ansia da performance può giocare brutti scherzi. Se hai una skincare routine che funziona, non provare nessun nuovo prodotto con principi molto attivi la settimana che precede il matrimonio, perché se la tua pelle ha un break-out non sai quanto ci impiegherai a farla tornare normale. Se sei abituata ad esfoliare, continua a usare i tuoi soliti prodotti e non ascoltare chi ti dice che ha un siero meraviglioso che ti regalerà una pelle luminosissima. Se vuoi prepararti bene, questo tipo di esperimenti puoi iniziare a farli tre mesi prima del matrimonio, così che la pelle si abitui.

Come non devi cambiare le carte in tavola con la skincare, lo stesso vale per i trucchi. Se sai che su di te certi prodotti hanno un’ottima resa, continua a fidarti dei tuoi vecchi alleati. Segna ogni volta quali prodotti hai utilizzato per creare i diversi tipi di trucco per il tuo matrimonio e se il risultato ha funzionato alle prove, allora sarà lo stesso il giorno delle nozze. Il nuovo fondotinta appena uscito dovrà aspettare.

La risposta è una sola: waterproof. Abbiamo già accennato al fondotinta e probabilmente sotto userai anche un primer: assicurati che le due formule insieme vadano bene per la tua pelle e che il primer ti aiuti a creare una base a prova di “giudizio universale”.

E poi il mascara. Trova la formula waterproof più elastica che ci sia: anche se di solito il mascara ti rimane perfetto per ore e ore, il giorno del tuo matrimonio potresti commuoverti e piangere e se il mascara cola passiamo da una commedia romantica a un film horror in men che non si dica.

Infine, una volta terminato tutto, usa uno spray fissante che farà durare il trucco ancora più a lungo, lasciandolo perfetto come appena realizzato.

Il problema del trucco fai da te per il matrimonio è che chi lo realizza spesso non è consapevole di come le luci influenzano la resa finale del make-up. Truccati con la luce naturale, per essere sicura di usare i colori giusti e sfumare e intensificare nei punti esatti senza creare strane macchie di colore.

Usa una cipria opaca per fissare, perché se fai foto al chiuso con il flash quelle perlescenze rinfrangono la luce e rischi di sembrare un alieno, mentre se usi una polvere troppo bianca avrai l’effetto fantasma. In qualunque caso di dubbio puoi anche chiedere consigli al fotografo e infine fatti dei selfie in diverse condizioni di luce per capire meglio come funziona tutto.

8. Considera i colori del trucco e quelli che indosserai per abito e gioielli

Scegli la palette che meglio risalta le tue caratteristiche e i tuoi colori: se non sai quali sono, fai il test dell’armocromia per scoprire quali ti sono amici e quali invece dovresti evitare, non solo per l’incarnato, ma anche per il trucco occhi da sposa, che ha regole ben precise. E poi non dimentichiamo anche blush e rossetto, che devono avere tutti lo stesso sottotono: se caldo o freddo dipende ovviamente dalla tua combinazione di occhi, capelli e pelle.

9. Non è mai troppo tardi per un corso base di make-up

Forse sai davvero tutto o magari pensi di saperlo, ma una spiegazione fatta da un professionista serio non è mai troppo. Anzi, potrebbe aiutarti a migliorare dei risultati già buoni, rendendoli perfetti.

10. Sii pronta per l’imprevisto

Affida a testimoni o damigelle il kit di salvezza per ritoccare il trucco e tieni a portata di mano i patch contro i brufoli, così se qualche carogna decide di farti visita proprio la mattina del matrimonio lo copri senza problemi, prima con il patch e poi con il trucco.