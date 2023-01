Cat eye e glimmer skin: il beauty look di Apple Martin splende a Parigi

P elle con effetto glimmer skin e sguardo da gatta per occhi super seducenti? Ecco come copiare il beauty look di Apple Martin ed essere assolutamente strepitosa

Se anche per te il chiodo fisso di queste settimane è quello di splendere con un beauty look che lasci tutti senza parole e che ti sappia far risaltare sotto ogni punto di vista (e ogni tipologia di luce) allora dovresti assolutamente prendere esempio dal makeup sfoggiato da Apple Martin. Un cat eye in chiave bold e una glimmer skin da lasciare letteralmente senza fiato.

Un beauty look che, nella sua semplicità, è assolutamente eccezionale, mettendo in risalto lo sguardo della figlia di dell’attrice Gwyneth Paltrow e del musicista Chris Martin e trasformando i suoi delicati lineamenti in un concentrato di bellezza, fascino e luminosità. In perfetto stile glimmer e che si, fa venire voglia di provare a replicare questo makeup unico anche su di sé.

Ma cos’ha di così speciale il beauty look sfoggiato dalla giovane Apple Martin? Senza dubbio la diretta ispirazione ai makeup sfoggiati dalla madre, esempi di stile e di fascino iconici. Ma anche la semplicità con cui è possibile ottenere un trucco impeccabile come il suo. Per realizzare questo cat eye e una glimmer skin a regola d’arte, infatti, non dovrai far altro che procurarti gli strumenti e i prodotti giusti: fondotinta, correttore, cipria e eyeliner.

Per uniformare la base del viso e creare un effetto glimmer a dir poco eccezionale e che sappia davvero suscitare emozioni e sensazioni calde e di piacere in chi lo osserva, non dovrai far altro che utilizzare il tuo fondotinta e il correttore. In modo da eliminare eventuali discromie e permettendoti di rendere la tua carnagione super omogenea e naturale. Una volta fatto, con una leggera passata di cipria o di blush, potrai ottenere un effetto caldo e allo stesso luminoso sulle gote, per una glimmer skin assolutamente strepitosa.

A questo punto dovrai passare agli occhi, dopo tutto anche a giudicare dalle foto direttamente da Parigi è chiaro che sia lo sguardo il punto forte di questo beauty look. E dovrai farlo applicando una passata di eyeliner a modi cat eye ma con una punta di bold sulla rima superiore, accentuando l’ala esterna della linea. E finendo il tutto con una bella passata di mascara nero per accentuare il magnetismo delle sguardo e donargli massima intensità e profondità.

Per le labbra poi, il rossetto è rigorosamente nei toni del rosa, nude o del mattone chiaro, con un overline sulla parte superiore a volumizzare il tutto. Infine, per lasciare che il vero protagonista del suo beauty look siano davvero gli occhi e la pelle effetto glimmer skin, la giovane Apple ha optato per un’acconciatura semplice, lasciando la chioma sciolta e morbida con una riga centrale. Il massimo della semplicità dall’effetto nature e ricercato allo stesso tempo. Un beauty look e un makeup assolutamente da copiare subito e da sfoggiare alla prima occasione possibile, per sentirti una vera diva e mostrarlo a tutti quanti.