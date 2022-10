L e glazed donut lips fanno assomigliare le labbra alle ciambelle dolci e noi ne siamo già pazze

Se si parla di trucco labbra al giorno d’oggi le opzioni tra le quali scegliere sono praticamente infinite e abbracciano davvero tutti i gusti in termini di colori, texture dei prodotti e finish. L’ultimo anno è stato caratterizzato dal prepotente ritorno degli anni Novanta e Duemila e a causa di questa ondata di revival ad imporsi tra i nuovi - vecchi trend è stato il lip gloss. Non più avvistate da tempo, oggi le labbra laccate sono un must have da abbinare a praticamente qualunque make up look e si moltiplicano le tecniche con le quali realizzarle. Tra queste, una delle più cool del momento è quella che trasforma le labbra in glazed donut lips. A insegnarci come farlo è Hailey Bieber.

Cosa sono le glazed donut lips

Come intuibile dal nome, le glazed donut lips sono labbra che nelle intenzioni vogliono imitare la glassa dei donut, le celebri ciambelle americane. La glassa zuccherina di questi dolci favolosi però non è trasparente ma colorata ed è proprio questo particolare che differenzia la tecnica da una semplice passata di gloss.

Tale tendenza segue quella della glass skin, dove invece ad assumere le sembianze della glassa era la pelle, e della quale la stessa Hailey Bieber era stata una antesignana.

Come realizzare le glazed donut lips

Le glazed donut lips possono essere di qualunque colore ma Hailey Bieber ha deciso di puntare sulla semplicità e realizzarle in una tonalità nude.

Per fare altrettanto devi procurarti una matita labbra della tonalità naturale che preferisci, un rossetto uguale e un lip gloss trasparente o un olio labbra.

Prendi la matita e disegna il contorno delle labbra. In questa fase scegli tu se seguire fedelmente la tua forma naturale o praticare una leggera overlining. Sfuma il tutto leggermente verso l’interno e riempi li spazi vuoti con un rossetto, possibilmente molto pigmentato e a lunga tenuta, in modo che il colore non se ne vada in giro mentre realizzi il look.

A questo punto è arrivato il momento di glassare. Afferra il lip gloss o l’olio e mettine un po’ sull’indice, poi picchiettalo sulle labbra in modo uniforme e il gioco è fatto. Ecco le tue glazed donut lips, il trend d’autunno più cool che ci sia. Se ti piace il look glassato ma lo preferisci più soft limitati a stendere il gloss o l'olio solo sulla parte centrale delle labbra.