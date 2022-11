Ancora bellezza naturale: Hailey Bieber sulla copertina di Forbes è un inno al nude

I l vero trend in fatto in fatto di makeup? Un inno alla bellezza naturale come quello mostrato da Hailey Bieber sulla copertina di Forbes, ecco come ricrearlo ed essere sempre al top con un look all'insegna della semplicità

Se dai una parte ci sono i colori e i makeup extra strong, dall’altro c’è lei, Hailey Bieber. E il suo fascino totalmente naturale e con un trucco effetto nude davvero eccezionale. Come dire, non c’è un attimo da perdere per imitarlo subito e per donare al proprio viso tutto il protagonismo che si merita. E perché no, conquistarsi una copertina (almeno nella fantasia) come quella su cui è apparsa la modella e influencer americana. Un inno alla semplicità e alla bellezza naturale. Un makeup da ricreare in pochissimi passaggi che sapranno catalizzare l’attenzione di chiunque ti veda e perfetto in qualsiasi occasione.

Per sfoggiare anche tu un trucco nude che sappia valorizzare la tua bellezza naturale, infatti, ti basta solo un po' di cura ai prodotti che andrai a utilizzare: fondotinta, correttore, blush, un ombretto nude o pesca e un rossetto effetto mat nei toni nude o mattone.

Dopo aver eseguito un’attenta skincare, quindi, requisito di base per una pelle eccezionalmente luminosa, sana e bella, dovrai uniformare l’incarnato con il tuo fondotinta, andando a correggere eventuali imperfezioni con il correttore (ma ovviamente solo se necessario). Da qui, passa uno strato leggerissimo di blush per donare un colorito naturale alle gote, un pennellata di ombretto quasi impercettibile e nei toni nude o pesca, un tocco di mascara e un passata di rossetto mat o di burrocacao sulle labbra.

Magari optando per un leggerissimo overlining come quello di Hailey Bieber. E il tuo makeup all’insegna della bellezza naturale è pronto per essere sfoggiato. Niente di più facile no?

Dopo tutto questo è un beauty look che punta alla semplicità e a valorizzare i lineamenti del volto in ogni loro minima caratteristica. E con i prodotti giusti ti basterà davvero poco per sfoggiare un makeup stupendo e che sappia mettere in risalto la tua unica ed esclusiva bellezza 100% naturale.