Aurora Ramazzotti, il make up è magnetico: punta tutto sullo sguardo

T ortora sugli occhi ed effetto sunkissed sulla pelle, il mix prefetto di Aurora Ramazzotti è l’inspo che aspettavi

Anche se le temperature sono ancora gradevoli l’estate ormai può dirsi terminata e come spesso accade ad ogni cambio di stagione, si affaccia la voglia di modificare almeno un po’ il proprio look, partendo dagli abiti e arrivando fino al make up. Nella stagione più luminosa dell’anno, infatti, i toni si fanno spesso più accesi e i colori più caldi, mentre man mano che il termometro scende, si inscuriscono e raffreddano. Se la tua pelle è ancora un po’ abbronzata e cerchi un trucco che mixi questo elemento a nuance leggermente più fredde e scure, ma non troppo, l’inspo del giorno ci viene da Aurora Ramazzotti, che nel suo ultimo scatto social ha scelto un beauty look sofisticato e magnetico perfetto per questo periodo.

Sfumature urban su pelle sunkissed

La scelta dei colori sfoggiata da Aurora Ramazzotti in quest’occasione può sembrare azzardata perché apparentemente in contrasto ma è proprio questo a renderlo così ipnotico.

La sua pelle risulta ancora piuttosto abbronzata e per accentuare l’effetto sun kissed ha uniformato la base con un fondotinta leggero e non coprente, concepito appunto per rendere il viso omogeneo ma senza modificarne il naturale colore dato dall’esposizione al sole, e che si estende anche al resto del corpo.

Se vuoi replicare il make up look di Aurora Ramazzotti continua a truccare il viso puntando su un blush intenso che ricordi il colore del tramonto e su un illuminante da picchiettare tatticamente là dove il sole, naturalmente, si specchierebbe sulla pelle.

Occhi in primo piano

Ma a rendere indimenticabile questo beauty look è soprattutto il modo in cui Aurora Ramazzotti ha deciso di truccare gli occhi. Invece di continuare con le nuance tipiche della tendenza sun kissed, ha infatti inserito un elemento di rottura, individuato in un ombretto mat dal color tortora, steso su tutta la palpebra mobile e su buona parte di quella rigida, fino quasi ad arrivare all’arcata sopracciliare.

La sfumatura è delicata e lascia intravedere la pelle sottostante, un trucchetto utile per scaldare leggermente il colore e uniformarlo al resto del volto. Per intensificare lo sguardo insisti con lo stesso ombretto o con uno leggermente più grigio nell’angolo esterno dell’occhio, sempre continuando a sfumare. Completa il make up occhi con un velo di mascara nero.

Ultimo accorgimento prima di terminare, un rossetto nude leggermente rosato, oppure se preferisci un lip balm leggermente colorato.