Sun-kissed e chic: l’expensive blonde è la tendenza capelli di cui innamorarsi

C os'è e a chi sta bene l'expensive blonde, il biondo che sta conquistando le celeb e che dona alla chioma un effetto di luce e calore unico, proprio come se foste state baciate dal sole

Una nuance corposa e allo stesso tempo delicata, capace di creare contrasti e sfumature uniche e super chic, proprio come se la vostra chioma fosse stata baciata direttamente dai caldi raggi del sole della primavera. Di cosa parliamo? Ovviamente dell’ultima tendenza in fatto di biondo, l’expensive blonde. Il trend più gettonato dalle celeb e che sta invadendo le chiome delle donne di tutto il mondo.

Una nuance calda e avvolgente, che dona ai capelli una serie di riflessi in grado di farli apparire sempre curatissimi e chic. E con quel tocco di sofisticato ed elegante che saprà incantare chiunque vi osservi. Un biondo che sta spopolando sulla chioma di moltissime celeb, da Jessica Alba a Gigi Haid e che siamo certe farà innamorare anche voi. Ecco allora cos’è esattamente l’expensive blonde e perché, questa tonalità di biondo, è destinata a diventare la vera tendenza di questo nuovo anno.

Cos’è l'expensive blonde

Traducendo letteralmente il termine expensive blonde proteste farvi ingannare, magari rinunciando a priori a sfoggiare una tonalità di biondo capace di donare alla vostra chioma un colore e un aspetto a dir poco eccezionale.

L’expensive blonde o “biondo costoso”, infatti, non si chiama così in riferimento al costo necessario per ottenerlo (se mai l’aveste pensato) ma alla sua capacità di impreziosire i capelli con sfumature sofisticate e super chic. Proprio come se foste sempre appena uscite dal parrucchiere dopo una serie di trattamenti di bellezza esclusivi.

Ma niente paura perché, come detto, questa nuance è davvero alla portata di tutte ed è anche per questo che sta conquistando le donne di tutto il mondo, famose e non. Entrando di diritto tra le tendenze più cool dell’anno.

Quali sono le caratteristiche dell'expensive blonde

Un biondo con caratteristiche e peculiarità ben precise che dona alla chioma riflessi luminosi e una brillantezza mai vista, garantendo alla stessa un effetto di tridimensionalità davvero unico grazie al sapiente gioco di luci più o meno marcate sapientemente posizionate sulla chioma. Un biondo lussuoso che impreziosisce i capelli e li valorizza al massimo del loro potenziale. Creando un contrasto di sfumature morbide e con poche ombre.

Il tutto grazie a un mix sapiente di toni sia freddi che caldi, con una maggioranza di questi ultimi che regalano ai capelli avvolgenti e incantevoli sfumature dorate. Come dire, la nuance giusta per finire questo lungo inverno dando spazio ai colori e alla luce tipica della primavera ormai quasi alle porte.

A chi sta bene il biondo "expensive"

Una biondo versatile, tra i più belli visti nel corso degli ultimi anni e che ben si adatta alle chiome lunghe come quella della modella Gigi Hadid o più corte, con o senza frangia. Sia lisce che mosse, dove sa dare il massimo del suo infinito potenziale. Riempiendosi di riflessi e senza mai sembrare piatto o ripetitivo. Ma che dire della carnagione? Anche in questo caso l’expensive blonde sta bene a tutte?

La risposta è sì, ma solo se vi affidate a un bravo hair stilyst capace di personalizzare la nuance a seconda del vostro incarnato. Enfatizzandone i lineamenti e i colori in pochissime mosse di puro stile.

In linea generale, però, l’expensive blonde si adatta perfettamente alle carnagioni dorate e tendenti al color pesca e ambrate, impreziosendole di un calore e di sfumature davvero uniche. Ma non solo. Anche sulle carnagioni chiare e con un sottotono neutro l’expensive blonde sa dare il meglio di sé, illuminando il viso e impreziosendone i lineamenti.

Che dire, questa tonalità di biondo è davvero eccezionale, unica nel suo genere e capace di donare alla chioma infiniti dettagli di luce e pura bellezza. Una tendenza che è destinata a spopolare ancora di più tra le chiome delle celeb e non solo. E che, visto il suo rapidissimo successo, non dovreste lasciarvi scappare. Per sfoggiare dei capelli dall’effetto wow e un colore davvero strepitoso e originale.