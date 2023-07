Profumi e sport: un connubio d’elezione tra mente e corpo

N on solo fraganze ispirate allo sport ma anche profumi energizzanti, rinvigorenti e che aiutano la concentrazione. Perché il profumo giusto può migliorare la prestazione sportiva e farci sentire al top

Quello tra profumo e sport è un legame indissolubile come quello tra mente e spirito. Perché il profumo giusto ha un potere immenso sulla nostra mente - non a caso l'olfatto è il nostro senso più sviluppato e influisce tantissimo sulle nostre emozioni e sul modo in cui ci sentiamo. E la mente, come sappiamo, influenza anche il nostro corpo.

Ma che legame c'è tra profumo e prestazione sportiva? Ci sono delle note olfattive più indicate quando pratichiamo uno sport? Un profumo può influenzare i nostri risultati sportivi? Abbiamo questo e molto altro alla tennista Martina Trevisan, ambassador della prima collezione profumi donna di HEAD.

Qual è il tuo rapporto con il profumo e con il mondo del beauty?

Il mondo del beauty e dei profumi mi ha sempre affascinata: mii piace cercare sempre i prodotti migliori per prendermi cura del mio corpo e sentirmi a mio agio in tutte le situazioni.

Ci sono dei valori in comune tra lo sport e la bellezza?

Assolutamente sì. Lo sport non è solo impegno e dedizione ma anche prendersi cura di sé, del proprio corpo e della propria mente. Tutti valori che si ritrovano anche nel mondo beauty e che ricerco dentro e fuori dal campo. Nella mia beauty routine non può mancare il tocco finale: una spruzzata di profumo prima di affrontare le sfide quotidiane!

Spesso i profumi hanno un effetto benefico sulla mente: quali sono le note olfattive più adatte per accompagnare una prestazione sportiva? Sono più adatte le fragranze energizzanti o rilassanti?

Certamente, il profumo mi aiuta ad avere la giusta carica, anche prima dei match. Amo le fragranze energizzanti dalle note frizzanti, fresche e sfiziose. Prediligo un profumo ricco di sentori agrumati e che mi lasci sulla pelle una scia calda e intensa. Penso che ci siano certi profumi che associamo a dei ricordi positivi e ci aiutano a prendere le cose con più leggerezza.

Ami indossare un profumo durante i tuoi match? Se sì, hai una nota olfattiva "portafortuna"?

Come dicevo, tendo ad indossare, soprattutto quando viaggio per il mondo in posti caldi, fragranze con sentori freschi e fruttati. In questo senso la collaborazione con HEAD Fragrances è stata per me un match molto naturale. Le nuove fragranze Bliss, Elite e Spark incontrano perfettamente i miei gusti e il mio stile ed è bello poterle portare con me in giro per il mondo. Personalmente, quello che indosso più spesso è Bliss. Gli aromi di mango e frutto della passione mi ricordano di tante vacanze passate e mi fanno affrontare i miei impegni con leggerezza e serenità.

Come è nata la tua collaborazione con le fragranze Head?

Sono sempre stata appassionata di beauty e di profumi. Viaggiando molto per competere nei diversi tornei, fin da piccola, ogni volta che ho un po’ di tempo libero mi piace passeggiare per le città in cui mi trovo, e spesso mi è capitato di vedere delle belle profumerie ed entrare per provare nuove fragranze. Quando mi hanno proposto di diventare ambassador di HEAD Fragrances, ho accettato sin da subito con grande entusiasmo. Con questa collaborazione posso condividere entrambe le mie passioni, lo sport da una parte, e il mondo del beauty dall’altro.

I profumi migliori per fare sport

Sfoglia la gallery per scoprire le fragranze più energizzanti e aromatiche ideali per chi pratica sport, per lui e per lei.

