La nuova tendenza per i profumi donna? Sono quelli alla ciliegia! Eccone 10 che devi assolutamente provare

U no dei frutti più buoni dell’estate è protagonista di fragranze opulente che ti faranno letteralmente impazzire.

Se fino ad oggi hai pensato che le ciliegie fossero solo frutti da mangiare, ti sbagli, perché sono le protagoniste di fragranze che creano dipendenza. Un po’ come il frutto che uno tira l’altro, lo stesso ti succederà ogni qualvolta spruzzerai questi profumi. E chissà, tra questi potrebbe esserci uno dei tuoi prossimi must have.

Se ciliegie e amarene ti fanno venire l’acquolina in bocca, lo stesso succede quando questa materia prima viene usata nei profumi, per dar vita a fragranze gourmand e affascinanti, con un lato oscuro e quasi conturbante. Le molteplici sfaccettature dei profumi alla ciliegia dipendono infatti da quale tipo di frutto viene impiegato come materia prima - a oggi si conoscono circa 900 specie di ciliegie dolci e 300 di ciliegie aspre, per intenderci, ma sulla pelle sono tutte a loro modo inebrianti.

La ciliegia nera è così succosa da far venire l’acquolina in bocca, quella da cocktail ha delle sfumature cipriate e l’amarena è un’esplosione multisensoriale: quello che è certo è che ogni volta che respiri questa nota è come se le tue papille gustative riuscissero a sentire la consistenza del frutto utilizzato.

Profumi ciliegia donna

La ciliegia sembra essere la materia prima d’elezione di questa stagione che ci regala tantissime novità in profumeria, ognuna a suo modo davvero speciale.

Simone Andreoli Vicebomb

Per la novità di Simone Andreoli, la ciliegia è protagonista di una fragranza spiccatamente gourmand e golosa. Questa fragranza esplora il lato più lussureggiante della ciliegia, quello dell’amarena. Basta una spruzzata per sentire l’esplosione di un gelato alla vaniglia ricoperto di amarene, morbido e succoso con una leggera sfumatura asprigna che interrompe l’estrema dolcezza di vaniglia e caramello salato.

Le note olfattive sono: Amarena, Frutti Rossi, Caramello Salato, Crema di Vaniglia, Zucchero Rosa, Ylang-Ylang, Legni Preziosi, Fava Tonka, Ambra.

New Notes Latte di Cherry

Un cocktail fruttato, l’ebbrezza di una serata euforica, la joie de vivre che questo profumo sprigiona ad ogni respiro: Latte di Cherry è una fragranza che non si dimentica facilmente.

Le note olfattive sono: ciliegia, frutti rossi, mandorla, arancia dolce, gelsomino, rosa turca, ylang ylang, spezie piccanti, vaniglia, fava tonka, vetiver, legno di sandalo, ambra e muschio.

Tom Ford Electric Cherry

Ancora una volta un profumo che non lascia indifferenti. Le note aspre della ciliegia si fondono con lo zenzero pungente, mentre il gelsomino sambac copioso attrae con il suo aroma narcotizzante. Poi arrivano le sfumature calde e seducenti del muschio che si mischiano a quelle speziate del pepe rosa. Una ciliegia effervescente e scintillante.

Guerlain Cherry Oud

Un profumo persistente che si apre con note di ciliegia che si mostra tutte le sue rosse sfaccettature, rivelando una fragranza legnosa, fruttata e florale con accenti oscuri e misteriosi, con note speziate di cannella e cardamomo si scontrano ed esaltano l’intensità della ciliegia

Le note olfattive: cardamomo, cannella, rosa turca, rosa bulgara, oud e accordo di ciliegia.

Laurent Mazzone Red d’Amour

BDK Rouge Smoking

La ciliegia si fonde con la vivacità di bergamotto e pepe rosa, con note ardenti di assoluta di vaniglia nera ed eliotropio che avvolgono la pelle, regalando una fragranza di carattere, intrigante e audace, che sprigiona glamour parigino, reso indimenticabile da note di ambroxan, fava tonka, cashmeran, labdano, muschio bianco.

Mes Bisous Tobacco Flirting with Vanilla

Un estratto di profumo dolce, intenso e così persistente da durare all’infinito. Una love story tra vaniglia e tabacco che il sentore di ciliegia liquorosa rende ancora più conturbante.

Le note olfattive sono: bergamotto, ciliegia, lillà, cannella, vaniglia, tabacco, vetiver.

The Library of Fragrance Chocolate Covered Cherries

Le note ai quali i golosi non possono resistere, cioccolato e ciliegia, che fanno venire l’acquolina in bocca. La fragranza riproduce perfettamente l’idea delle ciliegie liquorose e succose ricoperte dal cioccolato che si scioglie in bocca al primo morso.

Kayali Lovefest Burning Cherry 48

Tra i numerosi profumi alla ciliegia da Sephora, questo di Kayali è un’esclusiva. Le note legnose e speziate sono sostenute dall’unione con quelle fruttate. Un contrasto tra le sfumature dolci della ciliegia nera e dei frutti di bosco contro quelle più aromatiche e speziate di patchouli, legno e vetiver, che rendono la fragranza super accattivante.

Le note olfattive sono: bergamotto, lampone, ciliegia, essenza di rosa di Damasco, gelsomino sambac, eliotropio, pralina, palo santo, legno di Guaiaco, patchouli Prisma, balsamo del Perù, assoluta di Fava Tonka, essenza di vetiver di Haiti, Ambertolide.

Zara Cherry Smoothie

Cherry Smoothie è la novità dei profumi alla ciliegia di Zara. Un’esplosione di ciliegia allegra e giocosa che ricorda quello delle caramelle e dei lollipop con queso aroma con un lato dolce e cremoso dovuto alla presenza di vaniglia e fava tonka nella piramide olfattiva.

Le note olfattive sono: ciliegia, eliotropio, mandorla, biancospino, fava tonka, vaniglia, prugna.