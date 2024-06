N ei backstage della Settimana della moda maschile si intravedono le tendenze beauty per la prossima stagione e che anticipano le sfilate di settembre, grazie ai fashion show co-ed

Sono stata nel backstage dello show del designer Dhruv Kapoor per scoprire quali saranno le prossime tendenze beauty per la stagione Primavera Estate 2025. Non solo grooming uomo, ma anche make up look super interessanti realizzati sulle modelle presenti, data la natura co-ed dello show.

Il beauty look nel backstage di Dhruv Kapoor SS2025

Per l'occasione ho chiesto a Michele Magnani, Global Senior Artist M·A·C Cosmetics e key artist per questo show, di raccontarci qualche dettaglio sul beauty look da lui ideato, e già possiamo intuire quali saranno le parole chiave della bellezza protagonista della prossima stagione: freschezza e luminosità su tutto, il che si traduce in un trionfo della glass skin portata alla massima espressione. Un concetto di pelle sana, polposa, che ci riporta alla mente tutti i valori positivi associati alla giovinezza. "Il filo conduttore dello show è il concetto di nostalgia, nella sua espressione più tenera dei ricordi d'infanzia, un concetto che ci dona conforto e rimarca il legame con le nostre radici" afferma Magnani "perciò ho voluto creare un look con protagonista una pelle super idratata e luminosa, fresca e leggera che richiamasse proprio questo concetto legato all'infanzia e alla gioventù, realizzata preparando la base con il siero Hyper Real e il fondotinta Studio Radiance, per creare un effetto assolutamente dewy e creare dei giochi di luce in passerella, giocando con diverse texture sovrapposte."

Per il resto del make up il look monocromatico è assoluto protagonista, con una tinta - sono stati utilizzati i rossetti Maximal Silky Matte - su occhi, guance e labbra. Il dettaglio in più? Sulle palpebre è stato aggiunto un tocco di gloss e il mascara è stato applicato solo sulle ciglia inferiori per "abbassare un po' lo sguardo e far emergere la consapevolezza e la forza che deriva dall'esperienza che aumenta con l'età", rivela Magnani.

Sui ragazzi, oltre al classico grooming, è stato realizzato un contouring molto naturale leggero, a effetto natural bronzing.

Per quanto riguarda l'hairlook, curato dal team Wella Professionals, è stata realizzata una ponytail con finish super wet sulle radici e riga laterale, dal look estramente polished.