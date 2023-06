Quando il gaming e la bellezza si uniscono per educare all’inclusività

e ssence debutta su Roblox con un gioco in cui la gentilezza salverà il mondo (e grazie al quale si fa beneficenza)

Gaming e bellezza sono due mondi solo apparentemente distanti, perché in fondo, cos'altro è il make up se non un modo con cui giocare con la nostra creatività? E da oggi i due universi si uniscono per fare del bene. essence debutta infatti su una delle piattaforme di gaming più famose, Roblox, con il gioco "Color dare by essence", in cui bisognerà far leva sulla gentilezza per vincere e salvare il mondo da un'oscura minaccia.

L'obiettivo? Rendere il mondo nuovamente pacifico e colorato, in cui ciascuno può essere libero di sentirsi veramente se stess*. Dal digitale al mondo reale, perché chi riuscirà a sconfiggere la tempesta di negatività che minaccia il mondo vincerà una donazione a enti di beneficenza a sostegno della comunità LGBTQIA+.

Sul lungo termine, l'intento è quello di educare al rispetto delle diversità e incentivare il self-love. Come infatti afferma Thorsten Mühl, Chief Digital Marketing & Experience Office (CXO), cosnova: "Dopo questo fantastico inizio, stiamo pianificando ulteriori attivazioni su Roblox. essence vede molte opportunità in questo settore per attirare l'attenzione su altre questioni sociali e per educare e sensibilizzare i giocatori".