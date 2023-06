Al Pride (e non solo) i brand beauty & wellness stanno dalla parte dei diritti

L e iniziative del mondo della bellezza e del benessere per il Pride, in sostegno ai diritti LGBTQIA+

Giugno è il mese del Pride, un'occasione per ricordare di sostenere i diritti LGBTQIA+ (tutto l'anno, non soltanto ora) e per scendere in campo a sostegno di tutte le sfumature delle varie unicità. Il mondo della bellezza è stato tra i primi a portare avanti il valore dell'inclusione e sempre più brand decidono oggi di essere a fianco della comunità LGBTQIA+ nella lotta per ottenere pari diritti. Abbiamo selezionato le iniziative dei brand beauty per questo Pride Month 2023, in attesa della parata a Milano prevista per sabato 24 giugno.

Garnier

Con la campagna “Remove your makeup not your pride”, Garnier lancia un'edizione limitata della sua acqua micellare con un packaging arcobaleno. Tutti i professionisti coinvolti nella realizzazione della campagna appartengono o sono alleati della comunità LGBTQIA+. Il 24 giugno Garnier sarà sponsor della parata di Milano e il 25 giugno di quella di New York. Oltre a ciò, il brand ha deciso di sostenere Heritage of Pride con una donazione globale.

Essence

Il brand celebra il Pride Month con la campagna "Dare to be you" in cui si invitano le persone a giocare con il make up per esprimere la propria creatività e identità, perché il make up è espressione di sé. L'invito è quello di provare a essere se stess*, senza lasciarsi abbattere dalle convenzioni sociali.

Fanola

Il brand torna a essere Ambassador del Pride di Milano per il secondo anno consecutivo e conferma il proprio impegno a sostegno dei diritti LGBTQIA+ contribuendo al Rainbow Social Fund, un fondo di solidarietà a supporto della comunità LGBTQIA+, attraverso progetti quali il sostegno agli attivisti in Ucraina, housing assistito e assistenza legale.

Bioderma

Oltre che a essere sponsor al Rainbow Social Fund promosso da Milano Pride, il brand supporta le iniziative di Casa Arcobaleno, a sostegno della comunità LGBTQIA+. Inoltre, durante la parata del 24 giugno, verrà distribuita l'acqua micellare Sensibio H2O ai partecipanti.

Yankee Candle

Il brand ha lanciato una candela in edizione limitata, Love for All, e dà il sostegno alla no-profit non-profit internazionale Rainbow Raiload, per sostenere l'amore universale in ogni sua forma.

Catrice

In occasione del Pride Month, il brand una nuova collezione limited edition "WHO I AM", per celebrare la libertà d'espressione e l'amore in tutte le sue sfaccettature. Il pezzo da collezione? La palette occhi con cui realizzare un make up coloratissimo per la parata.

Sephora

Il brand si fa Alleato della comunità LGBTQIA+ con la campagna “you are my pride – celebra con chi ti supporta da sempre”, per promuovere l'ascolto e il supporto, attraverso la condivisione di storie di alleanza condivise sul profilo Instagram di Sephora. Inoltre, per il Pride Month, i Beauty Store Sephora diventano dei safe place, dei luoghi in cui chiunque può sentirsi al sicuro ed esprimere se stess* senza timori.

Jean Paul Gaultier

Il brand presenta le limited edition Classique e Le Male Pride 2023, per dimostrare l'impegno a fianco della comunità LGBTQIA+ e per ribadire valori cari da sempre a Jean Paul Gaultier: l'amore per tutt* e per se stess*. Inoltre, sostiene attivamente le persone in difficoltà supportando Casa Arcobaleno e i suoi progetti di accoglienza abitativa.

Durex

Con la campagna “My Pride, My Voice” il brand è attivo per il Pride Month con varie iniziative a sostegno della comunità LGBTQIA+, tra cui la partnership con il brand di abbigliamento DLYNR con una capsule collection genderless, la collaborazione con il magazine gender fluid Flewid e con Glovo. Inoltre, parteciperà alla parata di Milano con due carri brandizzati, dopo aver partecipato alla parata di Roma il 10 giugno.