Come diventare bella: 10 consigli per acquisire fiducia in te stessa e sentirti meglio

N on stiamo parlando di glow-up prima & dopo, ma di come iniziare un percorso per amare di più te stessa.

La questione non riguarda solo come diventare bella, ma anche come imparare a piacersi. Ricorda che anche le donne considerate tra le più belle al mondo soffrono di insicurezza proprio come noi, anzi forse di più perché sentono la pressione di dover essere all’altezza di certi standard. Questo non significa che la situazione sia più semplice per noi che non ci troviamo costantemente sotto l’occhio vigile di un pubblico pronto a sbranarci

Per noi comuni mortali basta cercare un po’ - e senza nemmeno troppa fatica - che sui social compaiono profili di self love e accettazione per imparare ad amare noi stesse e il nostro corpo, qualunque sia la sua forma o dimensione.

Vero, spesso è più facile a dirsi che a farsi, ma chi non ha bisogno di un po’ di autostima per sentirsi più bella? Per quanto ci siano momenti down incredibili e ci sentiamo al pari di uno straccio per la polvere, trovare il piacere di amare e coccolare noi stesse è il primo passo verso la risalita e diventare belle.

1- Imposta il giusto mindset

Fare il primo passo non è semplice e non possiamo assicurarti che in seguito sarà un percorso in discesa: avrai sempre un po’ da lavorare, ma se lo fai passo per passo, una volta superato il primo ostacolo (leggasi uscire dal baratro), non ti sembrerà più di dover compiere uno sforzo titanico ogni volta che respiri e pian piano ti sentirai più bella e diventerai più bella.

2 - Capisci cosa significa essere bella

Sentirsi bella non vuol dire essere bella secondo gli standard canonici, vuol dire aver trovato un equilibrio interiore, stare bene nel proprio corpo ed essere la miglior versione di noi stesse. È un lavoro continuo sì, ma è anche ciò che ci permette di evolvere.

3 - Trova ciò che ti piace di te stessa

La prima cosa da fare è sforzarsi in tutti modi di evitare di lasciarci travolgere da una spirale discendente di pessimismo e commiserazione: se non rompi il circolo vizioso per crearne uno virtuoso le cose non cambieranno. Inizia con un momento di autocritica positiva e fai un elenco delle cose che ti piacciono e ti danno soddisfazione, leggilo più e più volte e sappi che sei già sulla buona strada per il tuo glow-up.

Il secondo passo è capire cosa vuoi cambiare di te stessa: ti serve un atteggiamento di critica costruttiva e non disfattista. Fatti anche aiutare dalle amiche: se non sanno come ti senti davvero, probabilmente non si azzardano a darti dei consigli per non offenderti. Spiega loro a situazione, il percorso che vuoi fare, da dove parti e soprattutto dove vuoi arrivare. Se sono le amiche giuste, questa è l’occasione per scoprirlo.

4 - Coccolati

Se non sei tu la prima fan di te stessa, come possono esserlo gli altri? Dedicati del tempo e fai tutto ciò che ti piace e ti fa stare bene, senza sentirti in colpa. È il tuo tempo libero e non deve necessariamente essere produttivo.

5 - Fatti una risata

I meme con i glow-up di celeb e influencer “non sei brutto, sei solo povero” vanno presi nel modo giusto. È vero che non abbiamo un team a nostra disposizione 24/7 per farci sembrare sempre pronte per essere fotografate, ma non bisogna per forza spendere cifre astronomiche per migliorarsi.

6 - Elimina le negatività

Anche sotto forma di persone. Chi ti spinge nel baratro ad ogni occasione non merita di starti vicino: liberati di loro come dei vestiti vecchi, che non ti piacciono più o che ti stanno male e fallo senza rimpianti. Piuttosto vendilo su una App di second hand per racimolare un po’ di budget per il nuovo shopping, oppure donali a chi ne ha bisogno: magari non farà bene al portafogli, ma di sicuro sarà un toccasana per lo spirito.

7 - Non seguire le mode, trova il tuo stile

Certo, sentirsi socialmente accettate se ci si uniforma è la via più facile, ma prova a chiederti se ti senti te stessa e se la cosa ti rende felice. Poi fai ciò che serve perché la risposta sia affermativa.

8 - Crea un moodboard

Avere una visione di aiuta a capire se sei sulla strada giusta e a non distrarti lungo il percorso. Visualizza dove vuoi arrivare e recitalo come un mantra: tutto arriverà.

9 - Sii bella dentro e fuori

Anche l’occhio vuole la sua parte. Trova un makeup che ti faccia diventare bella di viso: non deve necessariamente stravolgere i connotati, ma essere il trucco giusto per te. Per fortuna sui social i tutorial su come truccarsi non mancano e ricorda che la pratica porta alla perfezione. Una volta che avrai imparato potrai tenere corsi su come diventare bella in 5 minuti.

Se è nelle tue corde (e in budget) vai a farti una mani-pedi: avere le estremità in ordine non è una cosa da sottovalutare e contribuisce a migliorare il quadro generale.

10 - Pensa alla tua pelle

La skincare routine è un argomento delicato, soprattutto per chi ha problemi di pelle come acne & co, perché crea molta insicurezza. Ricorda però che nascondere tutto sotto al make-up è una soluzione temporanea e tu devi essere lungimirante: curare la pelle è il miglior regalo che tu possa fare a te stessa.