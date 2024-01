Come affrontare il Blue Monday: il potere dei cosmetici nel sollevare l’umore

C osmetici e fragranze possono rivelarsi i migliori alleati per ritrovare il buonumore

Il Blue Monday, teorizzato dallo psicologo britannico Cliff Arnall, viene considerato il giorno più triste dell'anno. Di solito cade nel terzo lunedì di gennaio e si attribuisce a vari fattori, come la fine delle festività natalizie, il clima grigio e freddo, il ritorno al lavoro e le finanze in rosso. Nonostante questa teoria non sia scientificamente comprovata, ma bensì sia nata come strategia di marketing per una compagnia aerea, si è diffusa l'idea che questa combinazione di elementi possa effettivamente influire negativamente sullo stato d'animo delle persone, portando ad un senso di malinconia e stress.

Come fare per risollevare l’umore? In nostro soccorso arrivano cosmetici colorati e fragranze energizzanti, in grado di scacciare via la tristezza e riportare il sorriso sulle labbra.

Il potere dei colori sulla psiche

I colori esercitano un impatto notevole sul nostro stato d'animo. Per contrastare il Blue Monday, perchè non puntare su tonalità vibranti e vitaminiche? Basta un rossetto rosso acceso, un'ombretto luminoso o un eyeliner colorato per ritrovare l'energia e la positività necessarie per affrontare la giornata con slancio.

Self-care come antidoto alla tristezza

Concedersi una coccola beauty, come una maschera viso rigenerante, un massaggio con oli profumati o uno scrub corpo sotto la doccia, va al di là dell'aspetto esteriore e rappresenta un momento di self-care. Come ci ricorda il trend beauty "Everything shower", riservarsi del tempo per sé stessi contribuisce non solo a migliorare la pelle, ma anche a elevare lo spirito.

Aromaterapia e Fragranze

L'aromaterapia, attraverso l'uso degli oli essenziali estratti da piante e fiori, offre numerose proprietà terapeutiche. Fragranze come quelle a base di lavanda, nota per il suo potere calmante, sono in grado di ridurre lo stress e promuovere il relax.

Allo stesso modo, l'ylang-ylang, con le sue note floreali calde e luminose, è spesso utilizzato in aromaterapia per alleviare l'ansia. Anche le fragranze agrumate, stimolano il buon umore, regalando una sensazione di freschezza e vitalità.

Crea un ambiente caldo e accogliente



Le candele, soprattutto se profumate, creano un'atmosfera intima e rilassante, con una luce soffusa che aiuta a ridurre lo stress. Questo tipo di illuminazione offre una luminosità più morbida e rassicurante rispetto alla luce artificiale, contribuendo così a calmare i sensi e favorire la tranquillità. Inoltre, sono perfette per la meditazione o lo yoga perchè aiutano a migliorare la concentrazione e ritrovare le giuste good vibes.

Concediti un po' di shopping

Dopo aver passato tutto il mese di dicembre cercando regali per famigliari e amici, è il momento di pensare a te stessa e concederti un po' di shopping. D’altronde siamo in periodo di saldi!