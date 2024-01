Cosa comprare ai saldi beauty

S e i regali di Natale che hai ricevuto non hanno placato la tua sete di prodotti di bellezza, ecco qui delle occasioni imperdibili che non puoi lasciarti proprio sfuggire.

Passate le feste, l’unica gioia che ci rimane sono i saldi beauty che, come ogni anno, arrivano puntuali la prima settimana di gennaio. In teoria la nostra sete di prodotti di bellezza dovrebbe essere stata placata dai numerosi regali di Natale ricevuti, rimane sempre qualche desiderio che non è stato esaudito. In un altro caso siamo inciampate su TikTok nell’ennesimo prodotto che è diventato virale e adesso sentiamo la necessità di provarlo, peccato che la carta di credito sia provata dall’attività extra dei mesi scorsi.

E allora quale migliore occasione se non i saldi beauty per riuscire a mettere le mani su qualche prodotto scontato? Tanto poi con la Girl Math i conti tornano sempre. Gli sconti fanno venire l’acquolina in bocca e riguardano tutte le categorie beauty, dai prodotti per capelli alle fragranze, dal makeup alla skincare. E noi tutte sappiamo quanto la passione per queste meraviglie pesi sul budget del mese.

Saldi beauty Sephora: ecco cosa comprare

I cofanetti sono già un ottimo deal per natura, perché di solito con i prezzo di una full size o poco più riesci a portare a casa tanti prodotti. Questo è addirittura scontato al 40% e contiene alcuni dei prodotti più iconici di Clinique, come Moisture Surge per viso e contorno occhi e lo struccante Take the Day Off.

Chloé Nomade Absolu de Parfum è una delle fragranze più amate ed è scontata al 30%. Indubbiamente un ottimo affare, soprattutto se è la tua fragranza d’elezione e la finisci alla velocità della luce. Ti capiamo, perché questo profumo chypre-legnoso è da perderci la testa, con le sue note di succosa susina e muschio e quelle cremose del legno di sandalo.



Se fai parte del club “ciglia voluttuose” sai benissimo quanto sia importante il ruolo del mascara. YSL Beauty Lash Clash dà ciglia folte, lunghe e pigmentate e con lo sconto del 30% c’è da farne scorta per un anno.

I saldi beauty di Douglas

Il correttore di IT Cosmetics Bye Bye Undereye copre qualsiasi discromia, rossore, occhiaia e brufolo e non ti abbandona nel momento del bisogno, perché rimane praticamente perfetto tutto il giorno.

La palette 35T Sweetest Tea Artistry Palette di Morphe contiene 35 ombretti con diverse shade e finish per creare look pazzeschi. Quando si dice poca spesa tanta resa.

Chi soffre di imperfezione cutanee sa quanto sia fondamentale il ruolo che gioca un detergente viso antibatterico che aiuta a bilanciare la pelle impura, ecco perché ci sono occasioni da non farsi sfuggire.

Saldi Dermalogica

Se vuoi una pelle che irradia luminosità, il Glowing Skin Set di Dermalogica diventerà il tuo must e scontato al 40% è uno dei migliori affari beauty che tu possa fare, oltre che un meraviglioso regalo a te stessa e alla tua pelle.

Saldi Lancôme

È vero, questa skincare routine è un vero investimento, ma una volta che avrai visto gli effetti del Renergie H.F.C. Triple Serum combinati alla Rénergie H.P.N. 300-Peptide Cream di Lancôme non tornerai più indietro. Magari suggerisci a tua mamma di partecipare all’investimento suggerendole di provarli con te.

Cosa comprare ai saldi beauty di Cultbeauty

La Fall Romance Eyeshadow Palette di Anastasia Beverly Hills è diventata un cult appena uscita e qui la trovi a metà prezzo.

Per labbra nude perfette ci vuole un prodotto che le renda impeccabili. E sappiamo che tutto ciò che crea Charlotte Tilbury fa un lavoro eccellente, come l’Airbrush Flawless Lip Blur che non può assolutamente mancare nella nostra collezione di prodotti labbra.

