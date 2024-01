Buoni propositi 2024 in versione beauty

T ranquilla, nulla di impossibile, perché non ci piace iniziare l’anno con l’ansia da prestazione.

Con l’inizio del nuovo anno, ecco che iniziano a fioccare le liste di buoni propositi 2024, sia private che sui social, dove i meme si sprecano. (E se a qualcuno fossero sfuggiti, ecco qui di seguito un fulgido esempio).

Ora, che si abbiano delle aspettative per il nuovo anno è più che legittimo, ma non è possibile iniziare il 2024 con una lista che alla fine ci farà solo venire l’ansia. Se hai deciso di stilare il famoso elenco di buoni propositi 2024, la prima cosa da fare è essere realisti. Per intenderci, se ti lamenti della pelle impura e non ti lavi la faccia e non ti strucchi tutte le sere, il tuo obiettivo del 2024 non deve essere una completa skincare routine coreana, ma struccarti bene la sera e metterti una crema prima di andare a letto.

Vediamo allora insieme quale potrebbe essere un’idea di alcuni buoni propositi per l’anno nuovo a cui ispirarti.

Buoni propositi 2024: curarsi la pelle

Che si tratti di pelle impura o con altro tipo di imperfezione, invece di lamentarti prova ad avere un approccio monastico alla tua beauty routine. Sappiamo che può essere noioso e la sera sei stanca, ma almeno due cose fondamentali devi farle, ossia una buon detersione e mettere la crema. E, per favore, non dimenticare la crema solare.

Fai decluttering

Un po’ per una questione di lavoro e un po’ per piacere, spesso capita che nella #fyp di TikTok o IG capitano profili dove vedi creator e influencer che mostrano le loro vanity room con i cassetti che strabordano di trucchi. Anche se hai lo spazio per tenerli tutti lo sappiamo benissimo che molti sono vecchi e altri giacciono lì a prendere polvere. Che sia perché la formula non ti fa impazzire oppure perché sei passata da una full face alla clean girl aesthetic quello che devi fare non cambia: butta ciò che non usi o regalalo. Insomma, liberatene.

Non dire che i prodotti non funzionano se non li usi in maniera costante

Il beauty tradizionale ha sempre affrontato alcune tematiche solo a scadenza stagionale, ma sappiamo che nessun prodotto è in grado di fare magie in tempi brevi, soprattutto quelli per il corpo quando si parla di anticellulite. Che no, non si iniziano ad usare quando ti accorgi che la primavera è alle porte, ma tutto l’anno.

Prova un nuovo taglio di capelli

Se hai sempre avuto i capelli lunghi sappiamo che questa frase suona blasfema, ma un nuovo taglio di capelli, che sia l’amatissimo bob o il super virale kitty cut, potrebbe cambiarti la vita. Trova un parrucchiere che ti sappia ascoltare e armati di coraggio.

Non buttare soldi in un abbonamento in palestra

Attenzione, non ti stiamo dicendo di non allenarti, ma solo di spendere i tuoi soldi in maniera saggia. Se l’abbonamento nella palestra super cool ti costa un rene e la tua frequenza lascia a desiderare, nemmeno la girl math riuscirà a farlo sembrare un buon investimento. Piuttosto affidati ad una App per l’allenamento a casa o ad un personal trainer in modo da fare esercizio quando e come vuoi.

Evita i trend che sono una b*iata pazzesca

Per intenderci, il sunscreen contouring, fare lo scrub con i fondi di caffè o immergere la faccia in una bacinella di acqua ghiacciata non sono quelle che definiremmo delle mosse geniali. Lasciali pure a chi non teme di far danni alla pelle. Piuttosto prova i nuovi makeup trend 2024. Abbi il coraggio di osare e sperimentare, ma solo per ciò che ne vale la pena.

Impara a truccarti

Non è una cosa così ovvia come si può pensare. Truccarsi non significa solo mettersi i trucchi in faccia, ma trovare il tipo di trucco - texture, colori, modalità di applicazione - che riesce a risaltare i tuoi punti di forza.