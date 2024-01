Tutte le tendenze make up del 2024

I l 2024 si preannuncia come un anno di grandi sperimentazioni nel make up, combinando eleganza ed innovazione in un mix senza precedenti.

Il nuovo anno è appena iniziato, ma promette grandi novità nel mondo delle tendenze make up: finish metallizzati, look monocromati ed estetiche girly e romantiche. Pronta a scoprirle tutte?

Finish metalizzati

Nel 2024, una macro tendenza nel mondo del trucco occhi sarà rappresentata dagli ombretti metallizzati che sostituiranno quelli opachi e satinati. Questi eyeshadow metalizzati e duo chrome sono facili da applicare e in grado di accentuare lo sguardo. A differenza del trucco smokey, che richiede l'applicazione di diversi colori da sfumare gradualmente sulle palpebre, questo look occhi è estremamente semplice da ottenere utilizzando ombretti in crema o liquidi.

Estetica Balletcore

Il make up balletcore, romantico ed etereo, è la prima grande aesthetic del 2024.

Include ombretti e blush dai toni rosa o pesca per creare un look fresco e romantico sugli occhi e sulle guance. Gli highlighter, rigorosamente in crema, vengono utilizzati per accentuare i punti chiave del viso, come gli zigomi e l'arco di Cupido delle labbra, per dare un effetto luminoso e naturale. Un altro elemento distintivo di questa aestehtic sono i fiocchi e le perle, che possono essere utilizzati per aggiungere un tocco di delicatezza e femminilità al trucco, ispirandosi ai dettagli ornamentali delle divise da balletto.

Eyeliner grafico minimal

Forse è ancora presto per parlare di un ritorno al massimalismo, ma è certo che gli eyeliner diventeranno sempre più grafici e minimal. Via libera a forme futuristiche, disegni e colori in grado di valorizzare gli occhi, a patto che le linee siano sottili e definite.

Labbra effetto vinilico

Il look "wet" delle labbra effetto vinile è destinato a catturare l'attenzione, trasformando completamente il tradizionale rossetto opaco. La lucentezza intensa e l'aspetto riflettente offrono un tocco audace ed edgy al tuo make up. Non solo il classico rosso, a predominare la scena saranno soprattutto le tonalità burgundy, prugna e cioccolato.

Effetto seconda pelle

Anche nel 2024 i fondotinta lasceranno il posto alle skin tint. Per la base viso, il trend resta invariato: uniformare l’incarnato senza appesantirlo con prodotti ultra coprenti.

Blush Pesca

Pantone ha nominato il "Peach Fuzz" come colore del 2024, una nuance rosa pesca brillante e gioiosa. Nel trucco ci aspettiamo di ritrovare questa tonalità soprattutto nei blush! È il colore ideale per tutti i tipi di carnagione, perfetto durante le stagioni più fredde per donare vitalità e luminosità al viso, mentre in estate è in grado di esaltare l’abbronzatura.

Make up monocromatico

Il 2023 sarà ricordato nel mondo del maquillage come l'anno del "Latte Makeup" e dello "Strawberry Makeup". Anche nel 2024, creare un look monocromatico armonizzando la tonalità delle labbra e delle guance, sarà di grande tendenza.

Labbra duo tone

Abbiamo spesso sperimentato con colori diversi sulle palpebre, quindi perché non fare altrettanto con le labbra? Il rossetto rosso abbinato a una matita per labbra nera, sfoggiato da Cardi B sulla passerella di Balenciaga ha fatto schizzare le ricerche su Google aumentando le vendite delle lip pen scure. L'uso di due colori molto contrastanti sulle labbra può conferire un tocco extra al tuo trucco. Se vuoi sperimentare questo look, puoi scegliere un contorno più scuro o osare con tonalità differenti sulle labbra superiori e inferiori.