I vanilla chocolate hair sono il trend capelli che non smetterai di amare

C erchi il colore più cool da sfoggiare quest'estate? Ecco i vanilla chocolate hair, un mix di dolcezza ed eleganza da vera diva, per iniziare la stagione con la chioma giusta

Possiamo ufficialmente dirlo, il colore dell’anno riprende le dolci sfumature della vaniglia. E lo fa in ogni declinazione e su ogni tipologia di chioma. Dal vanilla almond butter, perfetto per le chioma più chiare, fino a quelle naturalmente scure. Come? Ovviamente con la nuova nuance per capelli super di tendenza sia in estate che (ne siamo certe) per i prossimi mesi invernali, il vanilla chocolate hair.

Un trend di pura bellezza e che devi assolutamente provare se vuoi regalare alla tua chioma un carattere unico e una cromia da vera star. Un colore perfetto per donare movimento ai capelli e un tocco di dolce esclusività a ogni ciocca. Impreziosendole con leggere sfumature vanigliate ben distribuite sulle lunghezze e con un leggero alone di pura luce e sensualità.

Ma cosa sono esattamente i vanilla chocolate hair? E come fare per ricrearli anche sulla tua splendida chioma? Beh, il nome dice già tutto. Perché questo trend per capelli sempre al top non fa altro che aggiungere delle sfumature più chiare, vanigliate, al colore cioccolato della chioma. Regalandogli luminosità, movimento e un’armonia senza fine.

Un colore che risulta super avvolgente, caldo, romantico. Capace di catturare l’attenzione di chi lo vede e che ben si adatta a ogni tipologia di chioma. Dalle più lunghe, ai tagli corti, da quelle lisce a quelle mosse e ricce. Donandogli ancora più vitalità e creando un gioco di sfumature e riflessi più chiari su base scura. E uniformandosi sapientemente e in modo assolutamente naturale a tutta alla chioma. Creando un allure di perfetta armonia e uno stile prezioso e difficile da non voler imitare.

Che dire, i vanilla chocolate hair sono l’unione perfetta tra i due colori più di tendenza dei prossimi mesi. Il cioccolato, intenso, corposo, profondo e che trasmette sicurezza ed eleganza e il vanilla, morbido sensuale, dolce. In un mix super esclusivo e pieno di luce e romanticismo. Ma anche di vitalità ed energia. Proprio come se fossi stata baciata dal sole e dal calore dei suoi raggi. Regalandoti una chioma che sarà impossibile non notare.