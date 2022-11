Un tocco di vintage, tanta sensualità: che stile i capelli di Kylie Jenner

G li anni Venti del Novecento sono stati l’ispirazione di Kylie Jenner, che ha reso le onde del tempo estremamente pop

Nella moda come nel beauty nulla si inventa ma tutto si riadatta alle circostanze del momento. Le tendenze, infatti, sono circolari e anche quelle che ad un certo punto sembrano svanire soppiantata da novità più attuali, sono destinate a tornare.

Questa tendenza riguarda ovviamente anche i capelli e a darcene un’ulteriore prova è stata Kylie Jenner, che in una sua recente uscita serale al museo ha sfoggiato un hair look dal sapore vintage ma, al contempo super contemporaneo.

Se stai cercando un’acconciatura originale, sensuale ma anche ricercata e chic, questa è l’ispirazione che non dovresti proprio lasciarti sfuggire.

Un tocco anni Venti

Il clan Kardashian – Jenner ci ha abituate da tempo a rivoluzioni del look e in questo caso Kylie ha deciso di fare un viaggio sulla macchina del tempo e atterrare esattamente un secolo fa, in quegli anni Venti del Novecento in cui le onde sinuose dei capelli erano i protagonisti incontrastati.

Sfoggiati dalle dive del tempo, oggi sono scelti dalle celeb attuali e dai loro hair stylist.

Il semi raccolto alto di Kylie Jenner

Per interpretare la tendenza, Kylie Jenner ha deciso di sfruttare la sua chioma fluente senza intaccarne la lunghezza.

Il suo, infatti, è un semi raccolto lavorato solo nella parte superiore, che lascia la maggior parte dei capelli liberi.

Anche se può sembrare complesso, replicare l’acconciatura della star non lo è troppo. Per cominciare pettina i capelli in modo che non ci siano nodi e sia così più facile maneggiarli.

Dopo di che, prendi due porzioni, una per ogni lato, della larghezza che preferisci e tirale verso l’alto. Lavora ogni sezione singolarmente e una volta arrivata sulla parte alta della testa arrotolala come a formare una piccola spirale. Questa è l’operazione più complessa ma con un po’ di pazienza non dovrebbe nascondere insidie.

Quando la forma ti sembra ok fermala con delle forcine e ripeti la stessa operazione dall’altro lato.

Una volta sistemate entrambe le spirali passa allo styling delle lunghezze, creando con un ferro piccoli boccoli o onde sinuose come quelle di Kylie. Quando sei soddisfatta del risultato fissa tutto con un velo di lacca.

A completare l’hair look dell’influencer è una frangia a tendina che rende l’immagine complessiva più attuale e meno austera ma questa acconciatura si presta perfettamente ad essere sfoggiata anche dalle ragazze che non hanno la frangia, quindi se ti ispira ma non ne sei munita osa senza indugi.