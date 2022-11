I colori di capelli più hot di questo autunno inverno 2022-23

L a palette di colori di capelli di questo autunno è più ampia che mai ed esplora un ventaglio infinito di possibili sfumature. E poi c'è una sorpresa

Il passaggio di stagione - che quest'anno sembra tardare - porta con sé dei cambiamenti, da quello dell'armadio al colore di capelli. Il dilemma è sempre lo stesso: nel primo caso cerchiamo la voglia di farlo e nel secondo dobbiamo individuare la shade perfetta che non solo sia tagliata su misura, ma che sia anche cool.

La buona notizia è che, anche chi non ama trasformazioni drastiche, si ritrova con un ampio ventaglio di scelta all'interno della propria famiglia colore. Per non parlare delle schiariture, che sono infinite e realizzate con l'amatissimo balayage, sia biondo che caramello.

I castani esplorano tutte le sfumature e i sottotoni: non è solo una questione di caldo/freddo, ma anche di intensità del colore soft o deep. In questo range evolvono possibilità pressoché infinite. Agli amatissimi cioccolato e caramello si affiancano accostamenti cromatici bold. Ed è subito brunette power.

Si confermano anche i ramati, che questo autunno si declinano dai sottotoni biondi e delicati fino a un po' più intensi del castano chiaro, rivelando una palette elegante e sublime. Qualche riflesso fa capolino sotto forma di ciocche sottili ma decise.

Le bionde possono dormire sonni tranquilli, soprattutto se ormai avete trovato la pace dei sensi con il vostro colore d'elezione. Ma per le più spericolate si prospetta la possibilità di osare dei biondi chiarissimi e freddissimi effetto ghiaccio, al limite del silver blonde. Dai biondi più morbidi e naturali si passa all'estremo opposto con disinvoltura. Ricompare, come ormai da qualche anno, lo strawberry blonde, ovvero l'incontro perfetto tra biondo e rosa.

E se vogliamo rimanere in tema di rosa, allora sì, c'è una novità e si chiama coral blonde: una delicatissima tonalità di rosa su base bionda che accenderà anche gli inverni più tristi.

Castano, caramello e cioccolato

I capelli biondi dell'autunno 2022

I ramati

I coral blonde

I suede

Questo non è un colore vero e proprio, ma una famiglia di nuance eleganti e ricercate. L'effetto è morbido e avvolgente e super glamour al tempo stesso, perché si sposano con ogni tipo di carnagione.