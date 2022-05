V oglia di farti rossa? Se ti piace la versione più tenue del rosso, guarda i look proposti dai saloni: non solo tinte piene, ma anche riflessi a contrasto e schiariture

Rosso rame, una tonalità discreta con cui dare un tocco vivace ai capelli. Anche se quel rame può diventare più o meno intenso, ricordando il colore dei tramonti più infuocati. Effetti più tenui si ottengono, invece, se si opta per le nuance delle spezie come cannella, curcuma e zafferano. Non a caso una grande tendenza dei capelli ramati 2022 ricalca la tavolozza delle spezie colore arancione. E all'orange il rame si avvicina davvero, inteso sempre nel suo aspetto più bello ed elegante (non va mai confuso con il fondo di schiaritura che emerge dalle tinte sbagliate o sbiadite). Il rame è infatti un colore vivo che dà pienezza ai capelli.

Capelli ramati 2022

Oltre ai colori delle spezie, un'altra grande tendenza dei capelli ramati del 2022 ricalca le tonalità delle foglie caduche d'autunno, il cosiddetto foliage. In quest'ultima vesta, il rame si declina nella sua versione più scura e spenta, in quanto spesso abbinato al castano. Quando invece è rischiarato da tocchi di luce, il rame assume più una una nuance dorata, avvicinandosi a un biondo tiziano, cioè un rame chiarissimo che a volte è quasi rosato.

Nella palette dei capelli ramati 2022 non mancano schiariture color rame su basi castani chiare calde, ideali per riscaldare ancor più la chioma. Per look più decisi si può giocare con riflessi di varie tonalità di arancio mescolate al rosa e viola, un modo con cui senz'altro non si passerà inosservate!

Un bel colore vitaminico di un rame nella sua versione più classica che l'immaginario collettivo ricordi, cioè un rame irlandese né troppo chiaro né troppo scuro. Il finish lucidissimo e il liscio a piombo esaltano la ricchezza del colore. Da Framesi.

Capelli ramati chiari

Toni color pesca, mango e miele si intrecciano su questa proposta ramata di Davines. Basi più intense e profonde danno spazio a schiariture su lunghezze e punte, rivelando ricci morbidi. Una tinta adatta sia a incarnati caldi che chiari e delicati.

Capelli rame scuro

Il rame scuro è una gradazione meno accesa del classica rame, è la tonalità che ha reso celebre la chioma rigogliosa di Julia Roberts. Da Wella collezione James, questo punto di rame è super lucente grazie alla nuova colorazione Shinenfinity Color Glaze by Wella Professionals. Il colore è multi riflesso, conferendo freschezza e vitalità al look.

Capelli rame dorato

Un rame chiaro illuminato da contrasti appena accennati sul biondo dorato. Una tecnica che rende il look frizzante e contemporaneo. Proposto da Z.one concept

Capelli color rame naturale

Questa proposta di La Biosthetique è uno strepitoso fluire di colori in cui la dolcezza della cannella si unisce al rame brillante. Insieme danno voce a un paradigma unico: forte e di classe allo stesso tempo, la forma organica del taglio dona un’espressività magnetica a chi lo porta.

Capelli rame intenso

In questo sontuoso rosso, il rame si fa più intenso grazie al mix dell'oro, utilizzato sia nella miscela del colore stesso che per gli invisibili contrasti. Il risultato è un colore cangiante, perfetto per animare la profonda scalatura del taglio. Proposto da Framesi.

Capelli ramati castani

Inebrya propone un castano illuminato da schiariture sul rame che si estendono su tutta la lunghezza. Un'idea per vivacizzare il classico castano anche grazie ai micro inserti di color melanzana.

Capelli rame sfumati

In questa proposta di Evos i capelli rame diventano un accessorio moda, grazie a schiariture realizzate a mano libera. Sul caschetto castano è stato creato un mélange di giochi di luce che si sprigionano dall’interno enfatizzando i contorni del viso. Una schiaritura sul rame delicato adatta a tutte le tonalità di capelli, e ideale sui tagli medio-corti non troppo scalati.

Un’esplosione di colori caldi e di boccoli fluenti danno vita a questo gioco di forme e colori proposto da Inebrya. Si tratta di una rivisitazione del colore rame, espresso nella sua versione più fantasiosa. Il taglio è scalato per un volume ancora più importante, il colore, che ricorda i toni del miele, si estende su tutta la chioma, prendendo vita da una base scura, con un gioco di contrasti che si concentra sulla nuca, per un effetto total filler.