Tipi di frangia: la guida completa per scegliere quella giusta

D iventata per alcune star un elemento irrinunciabile del loro look, la frangia è il dettaglio più amato e desiderato di sempre. Versatile e personalizzabile, la sua silhouette si modella in base alla forma del viso, al taglio e al tipo di capelli, dando vita a varie declinazioni: ecco quali conoscere per fare la scelta giusta.

Capace di trasformare un taglio senza modificarne le lunghezze e le geometrie, la frangia è l'accessorio su cui tutti hanno fantasticato almeno una volta nella vita. Corta o lunga, pari o scalata, aperta o portata piena sulla fronte, la sua silhouette si definisce in funzione della forma del viso e dei lineamenti di ciascuno, il che la rende versatile e adatta a tutti. Conoscerne le varie declinazioni, quindi, non è che il primo passo da fare per scegliere su quale frangetta puntare per rinnovare il proprio look.

Frangia corta

Resa iconica da Audrey Hepburn, e scelta poi da star internazionali come Charlize Theron e Matilda de Angelis, la frangia corta è la versione di bangs più xs e di carattere che ci sia.



A chi sta bene la frangia corta?

Fitta, liscia, perfettamente lucida e pari, la sua identikit si rivela particolarmente adatta a chi ha lineamenti sottili e una fronte non troppo ampia, su cui potrebbe dare l'effetto contrario, e quindi dare un'impressione di maggiore lunghezza. Per dare dolcezza all'acconciatura, il segreto sta nel portarla leggermente aperta di lato e bombata, come la protagonista di Colazione da Tiffany insegna.

Frangia lunga

All'esatto opposto della micro fringe, la frangia lunga sfiora o supera la linea delle sopracciglia creando un effetto vedo non vedo sulla fronte.



A chi sta bene la frangia lunga?

La frangia lunga può essere a sua volta declinata in diversi tipi di taglio, e quindi apparire più piena e decisa se portata pari e perfettamente perpendicolare rispetto alla linea orizzontale della fronte (leggere alla voce: Dakota Johnson e Lily Collins), oppure scalata in una versione wispy, dove le ciocche di capelli cadono in ciuffetti scompigliati dall'effetto messy, in pieno stile Bardot.

Mentre quest'ultima si modella facilmente su qualsiasi tipo di viso e di capelli, anche ricci, la frangia lunga, piena e pari valorizza le chiome lisce e i visi lunghi, con fronte piuttosto alta, che "sparirà" dietro questo trompe-l'oeil. Versione più soft e adatta anche a snellire i visi tondi è la frangia lunga sfilata e sottile, le cui trasparenze danno leggerezza al taglio.

Frangia a tendina

Aperta a metà, la frangia a tendina è forse tra le più apprezzate dalle tendenze capelli degli ultimi anni. Interpretata anche in versione XL con scalature a drappeggio, la curtain fringe ha un perimetro scalato che segue i contorni del viso, incorniciando nella sezione superiore lo sguardo e, scendendo obliquamente in direzione delle lunghezze, gli zigomi, è la scelta passepartout su qualsiasi taglio dal caschetto in giù.



A chi sta bene la frangia a tendina?

Data la sua sinuosità, la frangia a tendina si erge a universale perché capace di addolcire le spigolosità così come di accarezzare le rotondità, sfinandole. Per interpretazioni più contemporanee, la frangia a tendina può essere portata anche nella versione a collo di bottiglia, dove le scalature e le curve appaino più marcate, oppure alla francese, dove al contrario le scalature si fanno impercettibili, dando quella allure spensierata e leggiadra tipica dello stile parigino.

Frangia asimmetrica

Per un twist audace, la frangia asimmetrica è decisamente il tipo di bangs su cui puntare. Generalmente portata corta, o in un alternarsi di ciuffi lunghi e corti che possono creare linee a zigzag, questa si propone come la frangia perfetta, tra il grunge e lo sbarazzino, con cui ultimare un pixie cut.

A chi sta bene la frangia asimmetrica?

Essendo per definizione fatta per osare, questo tipo di frangia può essere portata da tutti, senza esclusione di colpi. L'importante è saperla portare con fierezza.