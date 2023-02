L a frangia è il quid da aggiungere a qualsiasi taglio di capelli per giocare con le tendenze 2023 trasformando la chioma attraverso baby bangs, frangia scalata, ciuffo laterale ed effetti bombati. Quale sarà la tua preferita?

Scegliere i capelli con frangia è l'idea geniale da provare per cambiare taglio senza stravolgere eccessivamente il proprio look. Un effetto cornice, che sottolinea lo sguardo e attira l'attenzione sui lineamenti del viso. La frangia, infatti, è l'ideale per vedersi diversi e provare a trovare il proprio stile semplicemente aggiungendo un piccolo dettaglio alla capigliatura. D'altra parte, esistono numerosissimi tipi di frangia da sperimentare, che possono drasticamente cambiare il mood del taglio. Una frangetta corta, ad esempio, è l'ideale per dare alla capigliatura un effetto più edgy, mentre la classica frangia lunga e liscia ha un sapore classico e molto elegante. Accanto all'ormai celebre frangia riccia, poi, i tagli di capelli 2023 si arricchiscono con doppie scalature e ciuffi laterali, ma anche di effetti scultura inaspettati e resi brillanti da un finish wet. Per ogni taglio di capelli, dunque, esiste una frangia perfetta per completarlo: quale sarà la tua per il 2023?

Capelli con frangia 2023

O la si ama o la si odia: quando si tratta della frangia, inevitabilmente, il mondo si divide. Quel che è certo, però, è che la frangia si può abbinare a qualsiasi taglio di capelli. Lisci o ricci, lunghi o corti, qualsiasi hairstyle può trasformarsi proprio grazie a una frangetta con effetto cornice. L'ideale, ovviamente, è sperimentare con silhouette diverse, osando con frangia pari o scalata, leggermente sfilata o piena in base al proprio taglio di capelli, per creare contrasto o ricercare assoluta armonia.

Idee tagli con frangia per capelli ricci

Sempre più di tendenza, la frangia sui capelli ricci è l'idea giusta per valorizzare la propria texture naturale senza rinunciare a tagli di tendenza. Le opzioni per valorizzare la frangia sono tantissime: lasciata lunghissima, infatti, è perfetta per valorizzare onde e boccoli, lasciando che ricadano liberamente sulla fronte. Più corta, invece, conferisce ai tagli capelli con frangia un'allure più edgy e particolare. Da provare anche l'effetto crespo per la frangetta, adatto a creare una piega spettinata e voluminosa.

Tendenze capelli con baby bangs

Da qualche anno, ormai, la frangetta corta è la protagonista di molti tagli di capelli. Una silhouette ben strutturata, da maneggiare con attenzione: le baby bangs, infatti, non devono superare la metà della fronte. Una lunghezza mini, da personalizzare con il proprio stile personale, optando per tagli di capelli con frangia corta e piena, scalata o portata lateralmente con un ciuffo. Quanto all'abbinamento con l'hairstyle, la baby bangs sono perfette con pixie cut e caschetto quanto con capelli lunghissimi, lisci o ricci.

Frangia laterale 2023: il ciuffo

Per il 2023, i tagli di capelli con frangia si trasformano. Come? Semplicemente, spostando le ciocche lateralmente per creare un ciuffo, più o meno pronunciato. Uno stile dal sapore Y2K, che permette di nascondere un lato del viso - scegliendo un ciuffo lungo - o di dare vita a un look più sbarazzino, lasciando che la frangia-ciuffo sfiori appena le sopracciglia. Per rendere il taglio ancora più couture, poi, basta una piega con effetto wet.

La frangia sfilata per il 2023

Una delle soluzioni più interessanti in fatto di tagli di capelli con frangia per il 2023 è scegliere una. silhouette sfilata. L'effetto è una frangetta morbida e leggera, da portare anche lunga fino alle sopracciglia. Sfoltendo le punte, infatti, il risultato finale sarà di assoluta leggerezza, l'ideale per incorniciare il viso senza appesantire eccessivamente il taglio di capelli. Come abbinarla? Con capelli perfettamente pari o con un taglio scalato come shag o mullet.

Capelli con frangia lunga per il 2023

Per dare alla frangia un aspetto couture, i tagli di capelli 2023 si trasformano attraverso lunghezze maxi, che superano le sopracciglia e arrivano a coprire gli occhi. Il risultato è un taglio di capelli capace di intensificare i lineamenti del viso, grazie alla ciocche che si poggiano ben oltre la fronte, valorizzando la struttura stessa della frangia. Come portare la frangia lunga? Le soluzioni sono soltanto due: abbinandola a una piega liscia e rigorosa o lasciandola spettinata e sbarazzina.

Foto tagli capelli con frangia a tendina

Tra i tagli più di tendenza del 2023 ci sono quelli con frangia a tendina. Aperta sulla fronte, incornicia il viso attirando l'attenzione sugli occhi. L'effetto finale è modaiolo e sensuale, perfetto per chi desidera sperimentare senza rinunciare a un minimo di lunghezze. Un tipo di frangia molto versatile: le curtain bangs, infatti, sono perfette tanto in versione lunga quanto cortissima, da portare poggiata alle sopracciglia o da lasciar cadere ai lati del viso.

Tagli con frangia couture

La frangia può trasformarsi anche in un accessorio couture. Sperimentando con la silhouette, infatti, permette di creare tagli di capelli unici e particolari, che mettono in primo piano il perimetro del taglio o la texture dei capelli. Ecco allora che la classica frangetta può trasformarsi attraverso l'effetto wet, diventando un'acconciatura scultorea in cui ogni ciocca diviene tridimensionale e tangibile. Un aiuto importante, naturalmente, viene dal colore: i capelli bicolor, così come le tinte forti, sono elementi cruciali per dare ulteriore personalità al taglio.

Moda capelli 2023: la frangia pari e liscia

Perfetti per rimanere sul classico, i tagli capelli con frangia pari e liscia sono la soluzione perfetta per mettere gli occhi in primissimo piano. Creando una linea diritta all'altezza delle sopracciglia, infatti, è semplice valorizzare le iridi. La combinazione perfetta è con una piega liscia, che possa valorizzare la silhouette rigida e rigorosa della frangia, creando un taglio pieno, adatto a chiome lunghe e corte.