L 'irresistibile voglia di tagliare i capelli per la primavera 2023 ti ha spinta a considerare un taglio medio? Le opzioni sono tantissime, dal caschetto allo shag, dai tagli con frangia ai cut perfettamente geometrici. Il vantaggio, ovviamente, è che stanno bene con tutto, dai capelli lisci ai ricci più indomiti

Non solo caschetto: le tendenze tagli capelli della primavera estate 2023, infatti, insegnano che oltre al classico e amatissimo Box Bob c'è molto, molto di più. I tagli medi della primavera 2023, infatti, trasformano i capelli grazie a lunghezze e scalature inaspettate, che danno vita a una moltitudine di tagli medi come lo shag o il mullet, ma anche il caschetto lungo. Senza dimenticare che i tagli medi possono allungarsi anche fino alle spalle, muovendosi attraverso delicate scalature o arricchendosi con frangia e ciuffo, ma anche trasformando la silhouette di tagli classici come il carré per dare alla chioma un tocco di modernità contemporanea.

I tagli medio-lunghi per la primavera 2023

Se rinunciare completamente alle lunghezze non fa per te, puoi optare per un taglio medio lungo per la primavera 2023. Un dettaglio fondamentale, naturalmente, è l'altezza del taglio, che dovrà sfiorare le clavicole o le spalle, diventando una rivisitazione del lob o caschetto lungo. Naturalmente, avere più lunghezze a disposizione ti permetterà di giocare con il taglio come preferisci, osando con scalature in stile shag o con un taglio pari e bon ton.

I capelli medi con frangia e ciuffo

Sanno movimentare qualsiasi silhouette: i tagli di capelli medi della primavera 2023 si accendono grazie a frangia e ciuffo laterale. Un abbinamento classico, che riscopre la bellezza di un classico caschetto alla francese, ma anche di tagli medi asimmetrici, che necessitano del rigore di una frangia piena e pari per apparire perfettamente bilanciati. Come scegliere le opzioni migliori? Lasciandosi guidare dalle tendenze e scegliendo tra frangia lunga e piena, bombata e sfilata.

Il carré 2.0 per la primavera 2023

Noto anche come A-line bob, il carrè è il taglio medio e asimmetrico perfetto per affrontare la primavera 2023. La caratteristica principale del cut, infatti, è la leggera differenza tra la parte anteriore e quella posteriore della chioma: le ciocche sulla nuca, infatti, sono più corte. Il risultato è un taglio strutturato, ma anche piuttosto versatile, che si adatta a capelli fini e più corposi, ma anche a qualsiasi tipo di styling.

Tendenze capelli primavera 2023: il caschetto al mento

Non esiste taglio più amato: il caschetto al meno è il preferito dalle tendenze capelli della primavera 2023. La sua silhouette non potrebbe essere più semplice ed elegante: le lunghezze tagliate di netto proprio all'altezza del mento, infatti, rendono i taglio ideale per sottolineare il collo, ma anche semplice da mettere in piega. Il risultato varia a seconda del tipo di capello, dando vita a tagli rigorosi o più voluminosi e quasi indomabili.

Capelli primavera 2023: tagli medi e ricci

I capelli ricci sono perfetti per dare personalità a qualsiasi tipo di taglio medio per la primavera 2023. Boccoli e onde, infatti, conferiscono alla chioma un volume particolare. I tagli da provare? Il caschetto, lungo o corto, ma anche carrè e tagli dal profilo leggermente arrotondato, magari persino da abbinare a una frangia morbida e riccia.

I tagli medi e scalati per la primavera 2023

Dallo shag al mullet, fino al caschetto, i tagli medi della primavera 2023 si arricchiscono grazie alle scalature. Disposte sulle lunghezze e sulle punte, alleggeriscono la chioma ricreando un movimento leggero e particolare, che sembra quasi evocare la silhouette di una medusa. Piccoli tentacoli che scolpiscono la chioma attraverso i layers e sottolineano i lineamenti del volto.