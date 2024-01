Tendenze colore capelli salone: ecco cosa vorrai dal tuo colorista

U no spoiler: la prossima stagione i castani diventano sempre più audaci e i biondi più prêt-á-porter e facili da mantenere.

Quali sono le tendenze colore capelli che sfoggeremo nei prossimi mesi? È la domanda che ci facciamo ogni volta che andiamo dal parrucchiere per ravvivare la chioma. Che sia una tonalizzazione o un cambio radicale, di due cose siamo più che certe. La prima è che il colore deve vestirci perfettamente come fosse una abito couture, realizzato a mano solo per noi e per il nostro taglio di capelli; la seconda è che deve essere facile da gestire, che richieda poca manutenzione e che non viri inaspettatamente verso tonalità sconosciute.

Ma quindi cosa dobbiamo aspettarci che succeda nei prossimi mesi ai nostri capelli? Quali sono le tendenze colore capelli dai saloni per castane, bionde, rosse e per chi invece ama sfoggiare un look sorprendente?

Colore capelli: cosa chiedere al parrucchiere

Spesso capita che abbiamo in mente un risultato effetto colore che vorremmo vedere realizzato sulla nostra chioma, ma non sappiamo come chiederlo al parrucchiere. In questi casi, come ci sentiamo sempre più spesso di consigliare, è portare delle foto come riferimento: se anche tu non sai cosa chiedere, l’esperto sa come realizzarlo. Il discorso è ben diverso se invece procedi cercando di spiegarlo quando è evidente che non sai di cosa stai parlando.

Facciamo un esempio pratico. Ti sei innamorata dei capelli che hai visto in passerella e sui red carpet, dove sempre più spesso assistiamo ad accostamenti audaci di colori vibranti e contrastanti, in blocchi solidi bi-color e multi-color, per un effetto Sixties impeccabile.

Il servizio Color Block, realizzato nei saloni Wella, si declina in diversi modi sui capelli: esalta il contrasto con la base naturale, gioca su zone di luce e ombra, accentua il contorno viso ed enfatizza il volume naturale. La sua palette spazia dai biondi freddi ai castani, fino a toccare i colori pastello, per permetterti anche colorazioni insolite.

Già avrai capito che il Color Blocking non sarà una cosa facile da individuare e da richiedere per via dei molteplici risultati che si possono ottenere con l’impiego di questa tecnica. Si parla di Chunky Highlights per avere un risultato deciso, con schiariture realizzate su blocchi di ciocche più larghe. In alternativa puoi chiedere il Color Block Monochromatic Blocking per creare appunto blocchi di colore monocromatici ed ottenere un effetto di chiaroscuro. In questo modo la chioma sarà super luminosa e avrà un effetto multidimensionale. Infine, se hai bisogno di ravvivare il colore ed ottenere un effetto luminoso e multidimensionale per enfatizzare la texture e il volume dei capelli, il servizio da richiedere è il Fastidio Color Blocking con Color Touch.

Il trattamento in salone per dare un boost ai tuoi capelli

Il servizio Naturaltech Tailoring di Davines è fatto per offrire un servizio personalizzato ad ognuna. Inizia con un questionario, dove ti verranno fatte domande sui tuoi capelli e su quale risultato desideri ottenere. Solo allora l’hairstylist procederà a mixare quattro basi e sei booster che insieme danno vita a ventiquattro combinazioni possibili. Tutti i ventiquattro abbinamenti personalizzati sono stati testati in laboratorio e in salone per ottenere risultati ottimali e immediati. Il lato positivo è che non c’è tempo di posa, quindi il trattamento risulta efficace in pochi minuti, giusto il tempo dell’applicazione e del risciacquo. Ovviamente hanno pensato a tutte le esigenze che i capelli possono presentare, quindi ti sarà facile trovare il trattamento perfetto, da quello pensato ad hoc per i capelli biondi a quello per dare volume o nutrimento.

Tendenze colore capelli salone: il castano

Come andranno di moda i capelli castani? “Le sfumature più accattivanti si chiamano Glossy Espresso e Smokey Brown, dice Emanuele Temperini, Technical Director di Toni&Guy Italia, e preannunciano dei capelli castani dalle tonalità vibranti e audaci. “Glossy Espresso è un castano audace, scuro e profondo, ma luminoso; Smokey Brown è un castano freddo e profondo che potremmo definire gotico ed è perfetto per il contrasto che crea con occhi e pelle chiari”.

Tendenze colore capelli salone: il biondo

”Ci siamo finalmente lasciati alle spalle il biondo Barbie a favore di un ritorno di biondi più pratici e di facile manutenzione, con radici più scure”, dice Temperini. “Partiamo dalle tonalità più scure, che sono dei castane chiari con baby light caldi che si sposano perfettamente tanto sulle pelli chiare e calde con occhi verdi che su quelle più scure con occhi nocciola. Da TikTok la tendenza colore capelli è quella di un biondo ricresciuto con riflessi sabbia e beige, molto versatile e adattabile ad ogni sottotono”.

Tendenze capelli rossi e ramati

”I capelli rossi si rivestono di nuance profonde con toni tra il nero e il rosso, modulate in base al sottotono della pelle. Per le carnagioni chiare e fredde avremo una tonalità Deep Crimson, l’evoluzione del Cherry-cola, mentre per i capelli ramati avremo tocchi dorati e bronzo, in grado di rendere piena anche una capigliatura con capelli sottili”, spiega Temperini.