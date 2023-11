Tagli di capelli autunno inverno 2023: le tendenze dai saloni

C ome taglieremo i capelli quest’autunno inverno? Il bob è ancora di tendenza? E che fine hanno fatto il mullet e il wolf cut?

Le tendenze dei capelli dell’autunno inverno sono ancora una volta un’invito a sperimentare con tagli e colori, che sempre più spesso vengono associati perché uno faccia risaltare ogni sfumatura dell’altro.

Ma cosa c’è di nuovo in tema capelli per questo autunno? Il mullet e il wolf cut che hanno spopolato la scorsa stagione sono rimasti sulla cresta dell’onda o sono stati sostituiti? Ma la domanda che la maggior parte di noi invece si pone in continuazione è sempre la stessa. Il bob - in tutte le sue declinazioni - sarà ancora di tendenza per questo autunno? E vogliamo parlare della frangia? Un must o un flop?

Stiamo per scoprirlo insieme.

Tagli capelli corti

I tagli capelli 2023 hanno delle proposte davvero interessanti per i capelli corti, chic e dinamici, ma sempre grintosi.

Il bowl cut

Cancella dalla mente ogni immagine di taglio a scodella punitivo. Il bowl cut ha ispirazione anni ‘60, forma stondata e frangia o ciuffo XXL, alleggeriti da scalature e sfilature.

Come si porta il bowl cut? Con i capelli in avanti effetto spettinato, oppure tutti all’indietro realizzando dei torchon.

Il clash cut

Il clash cut è un taglio capelli destrutturato dal sapore un po’ dandy che risulta molto sfilato ai lati e sulla nuca e pieno nel resto della capigliatura: perfetto da portare in pieno stile rockabilly.

Pithy Cut

Tagli capelli medi 2023

Questa notizia farà tirare un sospiro di sollievo a molte, perché il long bob si riconferma come taglio di tendenza capelli dell’autunno 2023.

Il long bob

Il curly bob

Tagli capelli medio corti

Taglio medio lungo scalato

La frangia

Sfoggeremo la frangia questo autunno? Se vuoi sperimentare, questa è la stagione ideale. Che sia una frangetta corta o una frangia piena, a tendina, irregolare o sfilata, ti basta nominarla per trovare il taglio che fa per te.

Tagli capelli lunghi Autunno

Per chi non vuole rinunciare ai capelli lunghi o addirittura al lungo XXL, le tendenze capelli dell’autunno suggeriscono morbide scalature per i capelli lunghi, che ne guadagnano in volume e tridimensionalità, mentre le lunghezze XXL vedono punte piene e perfette.

Capelli lunghi e scalati

Il jellyfish cut 2.0

Tagli capelli XXL

Tagli capelli ricci