Colore capelli autunno 2023: le migliori tonalità della stagione

O rmai lo sappiamo da tempo: l’unica vera tendenza in fatto di colore è quello che ci piace e con il sottotono giusto che ci fa sembrare ancora più belle.

È finalmente giunto l’autunno (non solo sul calendario) e siamo pronte a farci tentare con un nuovo colore di capelli? O forse no, magari vogliamo solo dare una rinfrescata e ravvivare con qualche novità il nostro colore naturale o semplicemente fare delle piccoli cambiamenti alla nostra tinta. Tutto è possibile, anche un cambiamento radicale, ma se dalle sfilate i capelli hanno colori pieni e intensi, gli hairstylist non escludono teste bicolore per i look più edgy.

Il castano e il biondo rimangono sempre la più grande tendenza difficile da tradire. Soprattutto per l’autunno 2023 il castano più goloso è nelle diverse sfumature del cioccolato, proprio come le unghie. I biondi vanno invece dalle sfumature più morbide a quelle glaciali che sfiorano il bianco.

Capelli castani autunno 2023

Per i capelli castani le tendenze vanno essenzialmente in due direzioni. La prima è quella del colore pieno, iperpigmentato, che spazia in tutte le nuance dal cioccolato al caffè al nocciola.

La seconda opzione invece è quella che presenta delle piccole sfumature dorate o ruggine, dei piccoli tocchi di luce satinata che si fondono perfettamente con il colore di capelli.

Capelli biondi autunno 2023

Questo autunno inverno i capelli biondi prevedono una palette dalle sfumature pressoché infinite. Si parte dai biondi glaciali e accecanti che sfiorano il bianco per arrivare a sfumature miele calde e avvolgenti.

Tendenze colore capelli autunno 2023

Dal rosso velluto al verde menta ghiacciato passando per accostamenti di colore che disegnano contrasti netti e audaci. Biondi chiarissimi e neri o rosa pallido e magenta: gli incontri di colore sono supportati da tagli ad hoc che li rendono ancora più intensi e vibranti.

Capelli rossi, ginger e pumpkin spice latte per l’autunno

Capelli color block

Capelli latte e menta o menta ghiacciata

Colore a blocchi geometrici