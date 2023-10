Dimenticate balayage, mèches, shatush e money piece: è la Scandinavian Hairline la soluzione perfetta per dare luce al viso con la tinta. Una tendenza nata, ovviamente, su TikTok, dove la tecnica scandinava ha conquistato più di una chioma. Un beauty hack semplice quanto geniale: la decolorazione, infatti, viene realizzata solo all'attaccatura dei capelli, creando una sorta di cornice attorno al viso. Il risultato sono capelli biondissimi, luminosi e naturali al tempo stesso, perfetti per dare vita a una sorta di aureola, che conferisce alla capigliatura un aspetto nordico e divino. Con un hashtag da oltre 85 milioni di post, la Scandinavian Hairline è la soluzione ideale per prolungare sulla chioma gli effetti dell'estate.

Scandinavian Hairline: che cos'è e in cosa consiste la tecnica

Una colorazione illuminante ottenuta senza passare ore e ore in salone: la Scandinavian Hairline si realizza schiarendo sezioni di capelli molto piccole e vicine, disposte strategicamente attorno al viso. Per farlo, ovviamente, occorre procedere decolorando i capelli proprio all'attaccatura, a partire dai baby hair. In questo modo è possibile ottenere un luminosità intensa, ma naturale, che simula le schiariture ottenute sotto il sole. Il vantaggio, poi, è che la tecnica Scandi Hairline può essere abbinata a qualsiasi servizio di colorazione, dalle mèches al balayage, fino a un cambio look completo all'insegna del biondo. Per evidenziare bene le mini ciocche da decolorare, il colorista dovrà pettinarle verso il viso. Così facendo sarà possibile arrivare con il colore molto vicino al cuoio capelluto, ottenendo un'attaccatura luminosa.

Decolorare i capelli fa male?

Un elemento da considerare quando ci si sottopone alla decolorazione è che si potrebbe avvertire un leggero pizzicore durante il tempo di posa. In alcuni casi, addirittura, il cuoio capelluto potrebbe prudere e bruciare leggermente: proprio per questo, nonostante la semplicità della tinta, è bene affidarsi a un professionista per realizzare una perfetta Scandinavian Hairline. Un parrucchiere esperto, inoltre, saprà prendersi cura anche dei capelli, prevenendo l'indebolimento dei baby hair ed eventuali rotture, specialmente in una parte della capigliatura fragile come l'attaccatura.

Scandinavian Hairline: come prendersi cura dei capelli a casa?

Trattandosi di un servizio di decolorazione, è importante prendersi cura dei capelli con attenzione anche e soprattutto a casa per mantenere la brillantezza del colore e mantenere la chioma forte. L'haircare routine, dunque, dovrà partire da uno shampoo viola, che possa agire come un tonalizzante ed eliminare i riflessi gialli. Il secondo step, poi, dovrà essere una maschera: in questo caso è possibile utilizzare una formulazione nutriente o riflessante avendo, però, l'accortezza di utilizzare poco prodotto all'altezza delle radici, per evitare di appesantirle. E se la decolorazione ha reso i capelli fragili, la soluzione ideale è optare per delle fiale anticadute che possano rinforzare la chioma.