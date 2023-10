L’autunno è il momento perfetto per passare da biondo a castano: tutti i consigli per scurire i capelli

H ai deciso di farti mora? Ecco tutti i consigli che dovresti seguire

Cambiare il colore dei capelli e passare dal biondo al castano? L’autunno è il momento ideale per farlo! Anche se la verità universalmente riconosciuta è che le bionde vogliono diventare castane e le castane bionde, la stagione autunnale, con la sua predominanza di nuance calde, accoglienti e profonde, richiama i colori scuri e riesce sempre ad accendere qualcosa dentro di noi che ci fa desiderare di tingere i capelli di un bella tonalità dark. Prima di prendere in mano la tinta o prenotare un appuntamento dal parrucchiere però, ci sono delle accortezze da tenere a mente che sono importanti per la buona riuscita di questa trasformazione.

Aspetta un po’ prima di tingerti

Con il rientro dalle vacanze, i nostri capelli portano con sé molto probabilmente anche tutti i danni causati alle fibre da sale, cloro, acqua di mare, sole e inquinanti ambientali vari (come secchezza, opacità, cute più sebacea, maggiore fragilità e tendenza a spezzarsi e punte sfibrate). Per questo motivo, prima di stressarli nuovamente con una tinta o altro, è importante lasciare loro qualche settimana (almeno 3) di detox e riposo, in modo che, con l’aiuto di trattamenti ad hoc e maschere intensive settimanali, possano riacquisire il loro naturale status prima di essere sottoposti nuovamente a una procedura che - per quanto minima - comunque risulta “invasiva”. Di conseguenza, coccola i tuoi capelli con impacchi all’olio, maschere a ogni lavaggio e trattamenti, fiale e massaggi al cuoio capelluto: non appena ti sentirai pronta e noterai un miglioramento, prenota un appuntamento dal parrucchiere per procedere con il colore.

Attenzione all’henné sui capelli decolorati

Sei tentata di scurire i capelli in maniera naturale e fai da te? La prima opzione permanente che ti sarà venuta in mente probabilmente è l’henné. Nonostante la sua grande capacità di tintura su capelli chiari però, iniziare a scurire dei capelli decolorati con l’henné, non è una buona idea. Nonostante questa tinta naturale a base vegetale che si presenta sotto forma di polvere colorante sia perfetta per tingere i capelli bianchi e molto chiari, nel momento in cui ci approcciamo a capelli che sono stati schiariti tramite decolorazione, potrebbe far virare il colore verso riflessi verdi indesiderati. Per questo motivo: se il tuo biondo, bianco o castano chiaro è del tutto naturale, via libera all’hennè; in caso contrario ti consigliamo di recarti presso un salone specializzato e sottoporti a una tinta professionale.

Evita piastra e styler prima della tinta

Come abbiamo detto prima, anche se relativamente poco complicata, la tinta - o un cambio colore in generale - è comunque un procedimento stressante per i capelli. Evita dunque di sottoporre la chioma a un sovraffaticamento dovuto anche all’utilizzo giornaliero o frequente di piastre, styler per ricci, mermaid hair o boccoli e limitane, per quanto possibile, l’uso nelle settimane che precedono l’appuntamento in salone.

Inizia con maschere colorate

Quando avviene un qualsiasi cambiamento di colore nei nostri capelli di diversi toni, il prodotto che viene utilizzato e applicato sulla chioma per scurirli potrebbe, in casi rari, non “fare abbastanza grip”, scivolando così sulle lunghezze e impregnandosi male. Il capello risulterà allora scolorito, spento e tendente al verde. Per prevenire un pochino questa reazione “avversa”, prima di passare direttamente alla tinta - da capelli chiari a scuri - ti consigliamo di fare qualche ciclo di lavaggio con balsami o maschere colorate della tonalità che desideri ottenere, in modo da agevolare la transizione. Le maschere colorate sono infatti ricche di pigmenti che si adagiano al capello ed, essendo prive di ammoniaca, permettono di cambiare colore senza danneggiarne la struttura e possono essere utilizzate frequentemente e quante volte vogliamo, fino a quando il risultato ottenuto non ci soddisferà.

Affidati a un professionista

Anche se passare da un colore chiaro a uno scuro sembra relativamente facile, perché si pensa che schiarire i capelli sia difficile, mentre scurirli no, ci sono un po’ di punti ai quali fare attenzione: in primis è vero che - in linea di massima - tutti potremmo scurire i capelli con una tinta fai da te a casa nostra e che al 90% il risultato ottenuto sarebbe soddisfacente ma, quello che probabilmente non riusciremmo a ottenere, se siamo dei principianti, è un effetto davvero naturale e realistico. Le tinte da fare a casa infatti, sono “monocromatiche” e, per ottenere un mix di riflessi che vada a imitare quello di un capello reale, è necessario l’intervento di un colorista, che creerebbe delle differenze fra le nuance e le sfumature a seconda delle zone, come per esempio sui lati o dietro la testa, veramente difficile da realizzare a casa.

Metti in conto di tornare dal parrucchiere un mese dopo il colore

Come abbiamo già detto, anche lo scurire i capelli ha i suoi side effects (sopratutto da capelli decolorati), che potrebbero scolorirsi, diventare verdini e sbiadire fino a intravedere il biondo precedente. Per questo motivo, metti in conto di fare un salto dal parrucchiere per ravvivare il colore almeno una seconda volta dopo la prima tinta, in modo che stratificandosi con il tempo non scarichi più dopo i lavaggi.