Bubble bob, il caschetto pari che regala volume ai capelli lisci

T endenza di ritorno dagli anni '90, il caschetto liscio con punte arrotondate è il segreto per dare corposità ai capelli anche fini

Quando si parla di tagli a caschetto, la lista di nomi associati al "bob" è pressoché infinita. Di questi, ciascuno è generalmente associato a una tendenza, ma soprattutto a una particolare strutturazione del taglio in termini di lunghezza e di scalature. Lo Slob, l'Italian bob, il Box bob, lo Sliced bob sono solo un esempio dei tanti tipi di caschetto esistenti. Negli ultimi tempi, ad aver riscosso particolare interesse insieme al ritorno delle tendenze anni '90 è il caschetto pari e voluminoso con punte arrotondate. Chiamato Bubble bob proprio perché caratterizzato da una piega dolce e tondeggiante che crea l'impressione di una bolla, questo tipo di carrè si propone come il taglio corto e vaporoso su cui puntare se si hanno i capelli lisci, anche fini.

Tutto sul caschetto "a bolla", il caschetto che dona corposità ai capelli lisci

Ispirato alle supermodelle anni '90, prima fra tutte Christy Turlington, e indossato negli anni da star come Rihanna, Bella Hadid, Kaia Gerber e Laura Harrier, il Bubble bob ha generalmente una lunghezza sospesa a metà tra il mento e le spalle, ma può essere regolato e quindi personalizzato in base alla forma del viso e i lineamenti di ciascuno. Sbarazzandosi delle lunghezze, questo taglio a caschetto risulta ancor più leggero e vaporoso in fase di styling grazie all'inserimento di invisible layers, o scalature invisibili, all'interno del caschetto.

La pienezza del bob è assicurata dal taglio netto eseguito lungo il perimetro, il che si traduce in punte piene e nella presenza di sfilature unicamente nelle sezioni superiori della chioma, che addolciscono il look finale portando ariosità. Altro elemento fondamentale nella riuscita del caschetto "a bolla" è lo styling, da realizzare con la tecnica classica del blowout, ovvero asciugando i capelli tendendo spazzola e phon in posizione verticale e direzionando le ciocche in direzioni opposte. Ultimo ma non ultimo, l'arrotondamento delle punte verso l'interno, elemento distintivo del Bubble bob.