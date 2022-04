L 'effetto bagnato per i capelli conquista e fa innamorare, proprio come hanno dimostrato le passerelle del fashion month

Prendi appunti: la tendenza wet look è il trend da conoscere. Infatti non è mai abbastanza presto per pensare a quali sfoggiare durante i mesi più caldi. Proprio in questo periodo si va alla ricerca di hairstyle semplici e facili da realizzare dove, soprattutto, si cerca di utilizzare il meno possibile gli strumenti caldi.

Da non sottovalutare, poi, la questione climatica che spesso toglie volume alle chiome e l'umidità tende a increspare le fibre rendendo il tutto ingestibile. Proprio per questo motivo il wet look è la tendenza che amerai e, siamo sicuri, copierai il prima possibile.

Da Fendi a Balenciaga passando per MiuMiu, sono proprio le passerelle a suggerirci i look più cool dall'effetto bagnato. Prepara gel e cere per un look strutturato, ma alla portata di tutti.

Ormai in voga da qualche anno, l'effetto bagnato sui capelli, ha conquistato per l'ennesima volta le passerelle di tutto il mondo dimostrando al meglio la loro versatilità. Uno stile che ricorda l'acconciatura che ricorda l'effetto appena uscita dalla doccia o dalla vasca. Tra i trend da non perdere, visti anche sul tappeto rosso, c'è sicuramente il wet bob: un taglio medio corto con punte all'esterno e caratterizzato dall'effetto bagnato.

Ma il wet look non è solo una tendenza da seguire, ma anche un modo per valorizzare il taglio e la consistenza naturale del capello. Infatti, il compito di questo look, è valorizzare le singole ciocche grazie a un finish semi lucido e dal mood super elegante.

Effetto bagnato: come ottenerlo

Il primo passaggio per ottenere il perfetto wet look è partire dalla giusta haircare routine scegliendo e utilizzando uno shampoo e un balsamo idratante. Una volta effettuato, è bene spazzolare a fondo i capelli in modo che sia disciplinati e privi di nodi; lasciali quindi asciugare all'aria fino a quando non saranno leggermente umidi.

Perché è bene ricordare che si parla solo di effetto e non capelli davvero bagnati. L'effetto finale, infatti, verrà ricreato con prodotti dedicati allo styling da applicare con attenzione. Gel e cere in primis, ma anche l'olio di cocco pure che, oltre a idratare a fondo, aggiunge una piacevole fragranza alla chioma.

Evita, invece, le mousse che potrebbero lasciare un effetto secco e disidratato, oltre che poco piacevole data la sua rigidità.

Il modo migliore per realizzare questo effetto è procedere per gradi. Solo in questo modo, infatti, si potrà agire sulle singole ciocche senza esagerare e senza appesantire l'intera chioma.

Pettina il prodotto in modo che sia distribuito uniformemente, quindi arriccia delicatamente i capelli con un asciugamano in microfibra per eliminare l'eccesso. Termina il tutto pettinando i capelli e ricreando il tuo hairlook preferito.

Wet hair: look moderno vs vintage mood

Kate Moss è stata una delle prime a indossare questo hair look nelle campagne pubblicitarie più famose degli anni '90 dove, questo stile, si portava rigorosamente portato all'indietro.

Oggi, invece, è arrivato il momento di svecchiare questo mood e cercare di indossarlo su tagli più moderni. Ad esempio riga al centro o frangia super lunga oppure riga di lato e volume laterale: in questo modo i capelli risulteranno decisamente più cool e rispecchieranno i trend della stagione.

Wet look: quali sono i tagli di capelli ad hoc?

Tutti i tagli possono indossare l'effetto bagnato, ma è innegabile che alcuni tagli di capelli rispondano meglio a questo styling. Ad esempio, funziona molto bene sul capelli alle spalle, più o meno, e quando sono caratterizzate da una fibra spessa che reggerà alla perfezione i prodotti senza perdere volume.

Ovviamente sui capelli voluminosi o ricci, è bene ricordare che dovrai usare molto più prodotto e, soprattutto, senza paura.

E il wet look sui capelli corti o mannish? Prova con il caschetto all'indietro oppure con un ciuffo dall'effetto bagnato e super disciplinato, portato di lato.