Le onde effetto bagnato di Kristen Stewart sono il trend audace e super naturale da copiare subito

A cconciatura super cool per una chioma da urlo? Provate le onde effetto bagnato come quelle sfoggiate dall'attrice Kristen Stewart, per un hair look pieno di charme e dallo styling unico e inconfondibile

E se vi dicessimo che l’hair trend di questa primavera sta già impazzando sulla chioma delle celeb di tutto il mondo? Una fra tutte, la talentuosa e sempre splendida Kristen Stewart, che durante la sua ultima apparizione ai Film Independent Spirit Awards 2022, ha sfoggiato dei capelli con onde effetto bagnato o wet look da lasciare davvero senza fiato.

Un’acconciatura super gettonata e bellissima. E che non a caso qualche giorno fa abbiamo visto anche sulla chioma della nota influencer Chiara Ferragni. Ma che sa impreziosire ogni tipologia di look e di volto in modo del tutto personale e unico, a seconda dello styling che gli viene dato e ovviamente dell’outfit scelto.

Esattamente come ha fatto Kristen Stewart, candidata all’Oscar come miglior attrice protagonista con il film Spencer, in uscita in Italia nel mese di Marzo. Che ha optato per un’acconciatura a onde effetto bagnato tutto da imitare e da cui trarre la massima ispirazione per i vostri hair look quotidiani.

Perché si, se da una parte questo look sa donare alla chioma un tocco di eleganza e charme davvero unici, dall’altro con un outfit più casual o sportivo si presta benissimo anche a impreziosire il vostro stile in occasioni del tutto informali e più easy. Ma sempre con quell’accento di esclusività che solo delle bellissime onde effetto bagnato sanno donare.

Un hair look che, oltretutto, è semplicissimo da realizzare. Per farlo vi basterà stendere un gel effetto bagnato (ma anche una cera o un olio) direttamente sulla chioma ancora umida, quindi va benissimo anche dopo esservi fatte lo shampoo. Avendo cura di applicarlo su tutte le lunghezze e pettinando i capelli in modo da dargli lo styling tanto desiderato. In questo utilizzando un diffusore per delle onde effetto bagnato assolutamente insuperabili.

E per un tocco finale super cool e a lunga tenuta? Potete vaporizzare sulla chioma un po' di lacca, per fissare e lucidare i capelli e assicurarvi un hair look impeccabile, luminoso e tutto da ammirare. Dalla mattia alla sera e in ogni occasione che vi si presenterà davanti.

Che dire, non vi resta che prendere spunto dall’hair look di Kristen Stewart, per sfoggiare dei capelli con onde effetto bagnato super naturali e assolutamente strepitose. Per impreziosire la vostra chioma e il vostro stile con un dettaglio da Oscar.