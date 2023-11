L e scalature possono aggiungere alla chioma un tocco in più, trasformando completamente l'allure del taglio senza interferire con le lunghezze. Un motivo più che sufficiente per sfoggiarle durante tutto l'autunno inverno 2023

I tagli di capelli scalati dell'autunno inverno 2023 sono fatti per portare un pizzico di leggerezza alla chioma senza rinunciare al volume. Uno stile versatile, che si adatta alle tendenze capelli della stagione e permette di valorizzare il viso e la texture dei capelli, bilanciando perfettamente silhouette moderne e più classiche, che possano mettere in risalto lunghezze extra large, medie e persino cortissime. In generale, la struttura dei tagli scalati è sempre la stessa: le scalatue, infatti, si concentrano nella parte alta della testa, distribuendosi in modo omogeneo fino alle punte. Una tecnica che si adatta a tutti i tipi di capelli, ma che deve essere studiato in base ad alcune caratteristiche chiave della chioma, dallo spessore dei capelli, alla nuance della tinta, fino al tempo a disposizione per mantenere il look a casa. Elementi da valutare con attenzione per trovare il taglio scalato perfetto per rispettare alla lettera i trend capelli dell'autunno inverno 2023.

Tagli capelli scalati e lunghi autunno inverno 2023

Per chi ha i capelli molto lunghi, è fondamentale studiare il taglio scalato considerando la tipologia di capelli. Se le tendenze, infatti, vorrebbero uno stile messy e spettinato, occorre considerare che i capelli scalati tendono a enfatizzare i volumi e, di conseguenza, il taglio dovrà essere studiato considerando la natura della chioma: se i capelli sono molto sottili, infatti, è bene fare in modo che il taglio regali corpo e volume. La soluzione potrebbe essere affidarsi a scalature lievi, frontali o posteriori, che possano sfilare le lunghezze senza sfoltirle troppo, creando una silhouette a punta o nascondendo i layers.

Capelli corti con scalature

Caratterizzati dalle asimmetrie, i tagli corti e scalati possono essere arricchiti da scalature vistose che mettano in evidenza la frangia o il ciuffo. Una silhouette da considerare è quella del mullet, che porti le lunghezze a essere sfilate e alleggerite, lasciate libere di cadere sulla nuca.

Idee tagli capelli medi e scalati per l'autunno inverno 2023

Le scalature si esprimono al meglio in abbinamento a lunghezze medie, che solleticano le spalle o il mento. Proporzioni ideali per sperimentare con uno shag, creando un sistema di layers che, dalle radici, possa raggiungere le punte creando un taglio medio e scalato movimentato, adatto ai capelli lisci quanto a quelli mossi.

Come portare il caschetto scalato d'inverno

Per movimentare il caschetto, la soluzione giusta è giocare con i tagli capelli scalati dell'autunno inverno 2023. Le lunghezze, dunque, dovranno essere quelle di un classico bob, purché siano mosse attraverso punte sfilate e leggere. A dare personalità al taglio, ovviamente, è la distribuzione delle scalature, che potranno essere omogenee e coinvolgere tutte le lunghezze o concentrate sulle punte.

Autunno inverno 2023: i tagli scalati con frangia

Aggiungendo una frangia è semplice dare personalità a un taglio scalato. L'effetto, infatti, può essere un gioco di contrasti o una completa armonia: aggiungere una frangia pari ai capelli scalati, infatti, permette di accostare due elementi apparentemente dissonanti, mentre una frangetta a tendina è l'ideale per integrare il ciuffo con le scalature presenti sulle lunghezze.

Capelli ricci e scalati per l'AI 2023

Creare le giuste scalature sui capelli ricci non è affatto semplice. La prima regola, infatti, è tagliare i capelli mentre sono asciutti, per assicurarsi di ottenere una perfetta armonia. Per l'autunno inverno 2023, i capelli ricci possono essere scalati creando dei layers nascosti, che valorizzino il volume della chioma, scolpendone la silhouette.

Nuovi tagli autunno inverno 2023: l'Hime Cut

Per chi non teme di osare, il taglio scalato da provare per l'autunno inverno 2023 è l'Hime Cut. Di ispirazione giapponese, fonde caschetto e capelli lunghi in un taglio strutturato su due livelli ben distinti. L'effetto è una cornice adatta a mettere il viso in primo piano, accompagnata da lunghezze lasciate libere di muoversi. Una soluzione da provare anche su caschetto e capelli ricci, osando attraverso capelli scalati decisamente originali.