S e il caschetto conquista ancora una volta, per l'autunno 2023 i tagli di capelli medi sfiorano le spalle e giocano con scalature e frange da personalizzare per arricchire la chioma con nuovi dettagli

Si dice che la verità stia nel mezzo, perciò, perché non sperimentare con dei tagli di capelli medi per l'autunno 2023? Soluzioni adatte a qualsiasi chioma, da quelle più lunghe a quelle più corte e sbarazzine, perfette per i capelli lisci quanto per i ricci più voluminosi. Non solo caschetto, è ovvio: i tagli medi, infatti, comprendono molte lunghezze diverse, da quelle del caschetto corto a quelle del lob, che solletica spalle e clavicole. A personalizzare il taglio, poi, pensano dettagli fondamentali come frangia e scalature, che possono cambiare il mood della chioma in modo drastico, dando vita a mullet e shag o, al contrario, riportando la chioma al rigore geometrico di un bob pari o di un caschetto alla francese. Innumerevoli possibilità, da scegliere secondo l'ispirazione del momento.

Tagli capelli medi autunno 2023: il caschetto

Un vero, intramontabile, classico: il caschetto è un taglio di capelli che conquista da più di 100 anni. Una tendenza amatissima, che torna a stupire sulle passerelle - e non solo - nelle sue innumerevoli forme. La silhouette da provare per l'autunno 2023, però, guarda al passato grazie a lunghezze che sfiorano il mento senza superarlo, come nei più classici dei caschetti anni '90. Da provare con piega liscissima, può essere valorizzato anche da increspature leggere e punte all'insù, da sperimentare a piacere nel corso di tutta la stagione.

I tagli alle spalle per l'autunno 2023

Per chi non osa rinunciare davvero alle lunghezze, la soluzione per affrontare l'autunno sono i tagli medio-lunghi. Un effetto delicato, che lascia che le punte dei capelli solletichino le spalle e si movimentino con onde e ricci, ma anche rimanendo perfettamente in piega grazie a un liscio effetto glossy. Tagli medi che riempiono l'autunno 2023 di personalità attraverso scalature e frangia, per dare maggior dinamicità alla chioma.

Novità capelli autunno 2023: i tagli ricci

I tagli medi si adattano perfettamente anche ai capelli ricci, che conferiscono al taglio un profilo arrotondato, ideale per valorizzare il volume tipico di boccoli e onde. Un effetto da provare sul caschetto quanto su un classico clavicut, giocando a piacere con le lunghezze per dare vita a un taglio elegante o alla maschiaccio. A completare il look sono le schiariture: pennellate ben posizionate, che scuotono le lunghezze valorizzando i riccioli.

Idee per capelli scalati autunnali

Shag e mullet sono la soluzione perfetta per affrontare l'autunno 2023 con un taglio medio e scalato. Giochi di layers e scalature che muovono radici e lunghezze, rendendo la chioma più leggera. Silhouette da sperimentare sui capelli lisci e ricci, ma anche osando attraverso una piega studiata appositamente per movimentare le lunghezze alleggerite. A fare la differenza è il modo in cui le scalature vengono distribuite sulla chioma: tagliando di netto le ciocche frontali, infatti, si ottiene un taglio ibrido, mentre sfilando le lunghezze seguendo una linea orizzontale porta il taglio ad alleggerirsi progressivamente.

Tagli medi autunno 2023: capelli con frangia

Il caschetto con frangia è il taglio medio che conquisterà l'autunno 2023 grazie alla sua rigorosa geometria. Lunghezze da portare perfettamente pari, al mento, da abbinare a una frangetta poggiata alle sopracciglia. Ovviamente, a cambiare il mood del taglio è proprio la frangia: cortissima o lunga, aperta al centro o spostata di lato, regala ai tagli medi dell'autunno 2023 un tocco particolare.

Capelli autunno 2023: il caschetto corto

Per chi desidera tagliare i capelli, ma non vuole osare con un taglio troppo corto, la soluzione è affidarsi a un caschetto al mento. Un hairstyle che lascia le lunghezze libere, pur accorciandole, e capace di dare alla chioma un'allure androgina o romantica, modernissima o retrò: a fare la differenza è la piega, che può cambiare il mood del taglio.

Il ritorno del lob tra le tendenze capelli dell'autunno 2023

Si chiama long bob ed è il taglio medio da provare in autunno per dare alla chioma un tocco retrò ed elegantissimo. Per sfoggiarlo, l'unica regola è lasciare che le lunghezze superino il mento, arrivando persino a solleticare le clavicole. E se la versione più classica del lob prevederebbe una piega liscissima e lunghezze pari, giocare con scalature e asimmetrie è l'ideale per conferire a questo taglio medio un tocco più originale e particolare.