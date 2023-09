C onquistano le tendenze dell'autunno 2023 con scalaure e lunghezze impavide, che oltrepassano le spalle per sciogliersi in morbidi ricci, ciocche perfettamente pari e onde. A completare i tagli lunghi della stagione, poi, pensano frangia e ciuffo, irrinunciabili dettagli modaioli

Cambiare tutto, senza cambiare niente: i tagli di capelli lunghi dell'autunno 2023 trasformano le lunghezze libere dell'estate in qualcosa di nuovo, pur tagliare nemmeno un centimetro di capelli. O, almeno, rinunciando solo alle punte sfibrate e alle ciocche necessarie per creare tagli lunghi e scalati, ma anche con frangia o ciuffo. Soluzioni adatte a qualsiasi tipo di capello, da quelli più lisci ai ricci, passando per le onde: valorizzare i capelli lunghi non è complicato, purché si studino con attenzione tendenze e forma del viso. Per aumentarne il fascino, poi, esistono infinite combinazioni diverse: da un lato, infatti, una frangia o un ciuffo corto può accostarsi a lunghezze pari e rigorose, dall'altro un ciuffo può ammorbidire le scalature più audaci. Giochi di equilibri e armonie inedite, da provare e riprovare per tutta la stagione.

Tagli capelli lunghi autunno 2023: la frangia

Un modo semplice per rinnovare il classico taglio lungo è aggiungere una frangia. Un dettaglio da declinare a piacere, scegliendo se realizzare una frangetta corta e a punte o se optare per un ciuffo tanto lungo da coprire gli occhi. Simmetrie e asimmetrie da equilibrare con attenzione, scegliendo accuratamente tra frangia geometrica o scalata, ma anche creando la piega giusta, optando per curtain bangs bombate e leggere o un volume controllato, che metta in evidenza gli occhi.

Capelli scalati autunno: i migliori tagli lunghi

Per dare movimento ai capelli lunghi occorrono scalature realizzate ad arte. Disposti solo sulle lunghezze o concentrate più vicino alle radici, i layers sono l'ideale per alleggerire i capelli lunghi e dotarli di un movimento particolare. Per i più audaci, le scalature possono disporsi anche orizzontalmente, dividendo la chioma nettamente a metà, tra ciocche più corte attorno al viso, quasi un caschetto, e capelli lasciati sciolti sulle spalle.

Capelli lunghi e ricci per l'autunno: le foto

I capelli lunghi e ricci sono perfetti per giocare con il volume durante l'autunno 2023. Secondo le tendenze, i riccioli autunnali si portano spettinati e quasi arruffati, lasciati liberi di esprimersi anche con un leggero effetto crespo. Boccoli definiti e onde messy, da abbinare a riga centrale o ciuffo di lato, per amplificare l'allure fintamente disordinata dei ricci.

Idee per capelli lunghi con ciuffo laterale

In perfetto stile Y2K, il ciuffo laterale torna a ornare i capelli lunghi dell'autunno inverno. Si porta pari, disciplinato appena dietro l'orecchio, ma può essere sfoggiato anche corto e appena appoggiato sulla fronte, più spettinato e sbarazzino.

Novità per capelli lunghi e lisci: le tendenze dell'autunno 2023

Tra i trend dell'autunno 2023 tornano i capelli lunghi e liscissimi, portati lucidi e con effetto glossato. Una combinazione tra piega e lunghezze da completare con la giusta tinta: per valorizzare al meglio i capelli lunghi e lisci, infatti, occorrono colorazioni piene e intense, da portare senza alcuna sfumatura. Da provare anche nero e rosso, ideali per ottenere una luminosità ancora più intensa.

Tendenze capelli lunghissimi autunno 2023

Se l'intenzione è osare con i capelli lunghi, l'autunno 2023 è il momento ideale per eccedere con le lunghezze e sperimentare con una chioma XXL. Ciocche lunghissime, che si muovono libere sulla schiena, superando le spalle e arrivando a raggiungere persino il punto vita. Come valorizzarle al meglio? Rispettando la texture naturale dei capelli, giocando con un liscio morbido o con onde leggere.

I migliori tagli lunghi per capelli mossi

I capelli lunghi sono l'ideale anche per valorizzare i capelli mossi. Le onde, infatti, sono l'ideale per increspare leggermente le lunghezze, creando un movimento delicato o più strong, da modulare in base al tipo di onda. Beach waves e onde flat, infatti, sono l'ideale per dare un volume leggero alla chioma e mettere in risalto le lunghezze, mentre un effetto frisé più voluminoso.