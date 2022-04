Spiky Bun: come indossare il trend capelli anni 90 amato dalle star

L o spiky bun - letteralmente lo chignon appuntito - è il trend capelli del momento. D'ispirazione 90's, questo updo iconico è tornato alla ribalta grazie ai look da urlo di star del calibro di Bella Hadid e Barbie Ferreira. Scopriamo come si indossa e tutti i look da copiare.

La categoria è: 90's nostalgia. Anzi, lo spiky bun ci riporta dritte ad un periodo ancora più specifico. Ci riferiamo agli anni a cavallo tra '90 e inizio del nuovo millennio, quando in Tv c'erano Mean Girls e Lizzie Mc Guire, e in radio passavano i tormentoni delle Spice Girls. E sui capelli? Una pioggia di mollettine colorate, laccetti in gomma dolorisissimi da togliere, e chignon ingelatinati pieni di ciocche esplosive qua e la.

L'ultima tendenza revival in fatto di capelli è proprio questa: lo spiky bun (leteralmente, lo chignon appuntito), ovvero un raccolto tiratissimo e ingelatinato, reso però sbarazzino da una serie di ciocche libere simili a raggi di sole, che sembrano voler sfidare la forza di gravità. L'effetto è così semplice e divertente che sembra aver già conquistato la fetta più cool dello star-system, da Bella Hadid a Barbie Ferreira.

Spiky bun: come si fa

Lo spiky bun è un'acconciatura semplice, facile da replicare ma sopratutto davvero versatile e personalizzabile. Ciò che non può mancare sono radici tiratissime e lucidate, e punte lasciate libere dall'acconciatura e sparate in alto con l'aiuto di lacca o gel modellante. Dopodiché, la scelta è individuale. Si possono infatti lasciare due o più ciocche ad incorniciare il viso, optare per due chignon invece che uno, o scegliere un half-updo. Il segreto è mantenere alto il contrasto tra il rigore del raccolto e la spensieratezza vintage delle ciocche in libertà.

Spiky bun: come lo indossano le star

Il classico chignon ormai è solo un ricordo: lo spiky bun sembra essere entrato a pieno titolo nella lista delle acconciature più cool del momento. E le star lo sanno. Sono tantissime infatti ad aver sposato il trend, sfoggiando look bellissimi d'ispirazione 90's: abbiamo selezionato i più belli, tutti da copiare. Pronte a lasciarvi ispirare?

Hilary Duff

Lizzie McGuire è cresciuta. A quanto pare l'amore per le acconciature 90's non abbandona l'attrice Hilary Duff, che sfoggia una bellissima pettinatura tirata con punte spiky a contrasto.

Bella Hadid

Tra tutte le star che hanno sfoggiato lo spiky bun, quello di Bella Hadid è sicuramente il più famoso. Un meraviglioso look per scoprire il viso, e accentuare lo sguardo felino della super top model.

Barbie Ferreira

Un altro spiky bun che ci fa impazzire? Sicuramente quello della bellissima Barbie Ferreira, Kat della serie culto Euporia. Abbinato al trucco opaco e dal sottotono freddo da top model anni 90', è subito vintage fever.

Doja Cat

Uno chignon che più appuntito non si può, è quello sfoggiato da Doja Cat per i Grammy Awards di quest'anno. Le punte sono tiratissime e sollevate, e il risultato contemporaneo ma decisamente sofisticato.

Kendall Jenner

Anche Kendall Jenner allo scorso Met Gala ha deciso di abbinare al suo preziosissimo abito nude-look una piega effortless. Uno chignon ad altezza media con punte libere appena visibili in grado di bilanciare alla perfezione il look, rendendolo meno austero e più contemporaneo.

Hailey Bieber

Quando si parla di look semplici ma efficaci e d'ispirazione vintage, non si può non nominare Hailey Bieber. Qui sfoggia ben due spiky buns: l'effetto è giocoso, cool e decisamente 90's.