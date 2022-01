Shampoo Antigiallo: a cosa serve, come funziona e i migliori da provare per capelli sempre al top!

L o shampoo giallo è un alleato imprescindibile per eliminare riflessi paglierino dalla chioma e sfoggiare capelli biondi sempre perfetti. Scopriamo insieme a cosa serve, come si usa e i prodotti migliori da inserire nella vostra hair routine.

Mai sentito parlare dello shampoo antigiallo? Si tratta di uno strumento due in uno, in grado di unire i benefici della detersione classicamente associati allo shampoo ad un’azione tonalizzazione dei capelli chiari o decolorati. È un prodotto in grado di ridare luminosità alla chioma, e di neutralizzare gli indesiderati riflessi giallastri che solitamente compaiono in seguito ad una decolorazione o su i capelli bianchi. Il principio alla base è semplice, e trae ispirazione dalla teoria dei colori – che per comodità vi mostriamo qui sotto. Il colore opposto e complementare al giallo aranciato sulla ruota dei colori è il blu/viola. È proprio quest’ultimo il pigmento contenuto negli shampoo antigiallo, che una volta applicato sul giallo del capello lo neutralizzerà producendo una tinta più simile possibile al platino.

Shampoo antigiallo: come funziona

Lo shampo antigiallo può essere utilizzato come un normale detergente: basterà però lasciarlo in posa qualche minuto tra uno shampoo e l’altro affinché possa agire e neutralizzare i riflessi giallastri. Naturalmente trattandosi di un tonalizzante, la sua azione è delicata e non permanente e per ottenere risultati soddisfacenti va ripetuta al bisogno. Ha maggiore efficacia sui capelli bianchi o decolorati, e in genere viene preferito sui capelli chiari. Può essere utilizzato una, massimo due volte a settimana.

Shampoo Antigiallo: prima e dopo

Lo shampoo antigiallo permette di eliminare i riflessi giallastri e opachi dai capelli decolorati, biondi o bianchi, donando alla chioma nuova luce. Ma perché i capelli decolorati diventano gialli? Sono tanti i fattori che contribuiscono all’ingiallimento dei capelli. Quando i capelli vengono schiariti, perdono la loro parte colorata rivelando pian piano la naturale nuance giallastra della cheratina, la proteina che costituisce per il 90% i nostri capelli. Le cause principali della rapida comparsa dei riflessi giallognoli possono essere inoltre l’esposizione alla luce solare, l’inquinamento, i bagni al mare o in piscina. Un’altra causa può essere una decolorazione non bene eseguita, se il processo di ossidazione del capello non viene portato correttamente a termine.

I migliori shampoo antigiallo per capelli biondi impeccabili settimana dopo settimana

Che siano biondi, bianchi o decolorati, i capelli tendono ad ingiallire. Dopo numerose ricerche, ecco finalmente la nostra lista sui migliori shampoo antigiallo in commercio. Di seguito i must have da provare ora per capelli sempre al top!

I migliori shampoo antigiallo da provare ora! 1/7 Davines Heart of Glass Silkening Shampoo

Deterge delicatamente rimuovendo l’opacità e donando nutrimento., grazie agli estratti di baobab e di jagua, che bilanciano i riflessi indesiderati e, al contempo, ravvivano e illuminano le tonalità bionde. L’estratto di jagua, ottenuto da un frutto tipico della Colombia, possiede un caratteristico colore blu-indaco che, in virtù dell’origine completamente naturale, rappresenta un’alternativa vegetale ai pigmenti sintetici. Si contraddistingue per la delicata azione di bilanciamento cromatico dei riflessi e per l’azione illuminante, ideale per tutti i tipi di biondi. L’estratto di Jagua è ideale sia per i biondi freddi che caldi: grazie al controllo cromatico che tale attivo offre, evita che i biondi freddi virino verso tonalità calde e che i biondi caldi assumano riflessi ancor più caldi. In ultimo, svolge un’importante azione anche sui capelli biondi naturali, che possono perdere di brillantezza e vitalità a causa di elementi esterni quali i raggi UV, il cloro, la salsedine e il calcare, ravvivandone la luminosità. 2/7 Philip B Icelandic Blonde Shampoo

Questo detergente delicato contiene estratti di prugne che neutralizzano i toni gialli e illuminano i riflessi indesiderati, mantenendo i capelli biondi o argentati cool, luminosi, splendidi. L'olio di vinaccioli protegge dalle doppie punte; i botanici a rilascio temporale aggiungono umidità, forza e brillantezza. Icelandic Blonde Shampoo è vegano, privo di parabeni, senza ftalato, privo di solfato e senza glutine; senza colore e trattamenti alla cheratina; fatto senza test sugli animali; e formulato negli Stati Uniti con un'impronta a basso tenore di carbonio. I botanici che utilizziamo provengono da fonti responsabili e tutti gli imballaggi sono riciclabili.



3/7 Simply Zen Whiteness Shampoo

Shampoo specifico per capelli grigi, bianchi o decolorati, ha una formula

delicata, senza SLS e SLES, in grado di detergere in modo equilibrato e

specifico, con pigmenti blu-viola che neutralizzano i toni dorati.

La sua formula contiene un pigmento specifico violetto, che contrasta i toni gialli indesiderati ed esalta i riflessi più naturali dei capelli bianchi, grigi, biondi o schiariti; acqua di foglie di malva, coadiuvante nella neutralizzazione dei toni gialli indesiderati e condizionante della cute; un complesso vegetale di acido ialuronico, proteine del riso e GAG

(Glicosaminoglicani) ad azione idratante, antistatica e condizionante, che dona forza, lucentezza e pettinabilità dei capelli; acido ialuronico a elevatissima capacità idratante che aiuta a ristabilire l’equilibrio idrico dei capelli con effetti positivi su maneggevolezza, corposità e levigatezza dello stelo. Contiene inoltre filtri UV, ingredienti che aiutano a proteggere cute e capelli dall’effetto dannoso dei raggi solari UVB e UVA. 4/7 Milk_shake Silver Shine Light Shampoo

Si tratta di uno shampoo detergente delicato in grado di neutralizzare anche i più tenui riflessi gialli e dorati tipici dei capelli bianchi, grigi, biondi e decolorati grazie all'azione di uno specifico pigmento violetto contenuto nella sua formula. Il Silver Shine Shampoo 300 ml Milk_Shake Z.One è inoltre arricchito con Estratti di Fragola, di Lampone, di Mirtillo, di Mora e con le Proteine del latte, il risultato sarà quello di una chioma morbida, vitale e splendente! 5/7 Catwalk by Tigi Fashionista Purple Shampoo

Probabilmente il più celebre e amato tra gli shampoo antigiallo, Tigi Catwalk Fashionista Violet Shampoo è un detergente per capelli biondi, bianchi e decolorati ricchissimo di pigmenti viola scuro. Un prodotto senza solfati che esalta le nuances bionde e riduce gli effetti paglierino in maniera davvero efficace. Esalta i riflessi freddi e fornisce una luce accattivante ai capelli biondi, grigi o bianchi. 6/7 ESLABONDEXX Blonde care Shampoo

Uno Shampoo anti-giallo per uso casalingo o professionale dalla ricchissima texture viola a base di acidi della frutta e di mirtillo. Contrasta i riflessi gialli indesiderati delle schiariture e decolorazioni lasciando i capelli luminosi ed elastici. Il prodotto è Vegan Friendly. 7/7 Nashi Blondy Joy Purple Shampoo

Blondy Joy shampoo è pensato per chi ha i capelli chiari e si impegna a dedicare loro la migliore attenzione. Grazie al suo utilizzo si potranno evitare i viraggi di colore e i toni gialli che i capelli biondi, bianchi e grigi, possono assumere dopo alcuni lavaggi. Da scegliere per esaltare la bellezza dei riflessi naturali o cosmetici e regalare idratazione e lucentezza alla chioma.