Reverse Money Piece: la tecnica che capovolge le schiariture

L e schiariture ai lati del viso si...capovolgono. Ecco allora che l'effetto face framing cambia volto, ribaltando le classiche proporzioni tra colori chiari e scuri.

Il destino delle tendenze capelli è essere reinterpretate e personalizzate. Un fato condiviso anche dai Money Piece, le schiariture luminose poste ai lati del viso. Un espediente utile per illuminare qualsiasi tinta, studiato affinché le ciocche più chiare possano creare un contrasto naturale con i capelli più scuri. Il livello di contrasto, naturalmente, dipende dall'effetto che si desidera ottenere: i Money Piece, infatti, possono fondersi con il resto della chioma o brillare attraverso accostamenti audaci e coloratissimi. Sebbene optare per un illuminante naturale come le schiariture sia una soluzione furba per amplificare la bellezza del make up, le tendenze social hanno trovato nuovi modi per interpretare i Money Piece, creando un risultato unico e personale. Ecco allora che il biondo lascia il posto a tinte più scure, dal nero al castano, che ribaltano le prospettiva e circondano il viso con una cornice più intensa, basata sui colori scuri. Si chiamano Reverse Money Piece e sono lo stile anni '90 che aggiunge un tocco drammatico (e non certo banale) alla chioma.

Reverse Money Piece: cosa sono e come farli

Tra i primi a sfoggiare un paio di Reverse Money Piece c'è stata Meg Schipani, hairstylist di LA e colorista dalla creatività travolgente. La chiave per copiare il suo look è, semplicemente, invertire i colori. Ecco allora che il suo biondo Champagne brilla a contrasto con ciocche frontali color cioccolato, adatte a creare una cornice inaspettata e intensa. Il segreto dei Reverse Money Piece, infatti, è lo stacco drastico, che attira l'attenzione sul viso. Un vantaggio anche per la salute dei capelli: le ciocche attorno al viso, infatti, tendono a essere più sottili e delicate e la decolorazione necessaria per le schiariture potrebbe, in qualche caso, risultare aggressiva. Proprio per questo, affidarsi a una tinta scura potrebbe essere risolutivo.

Ciocche face framing: il segreto è la versatilità

Facilissimi da mantenere, i Reverse Money Piece sanno come attirare l'attenzione sul viso. Non solo castano, però: tra le tonalità dark da provare ci sono anche viola e blu, nero e bordeaux. La chiave, infatti, è personalizzare il trend e sperimentare, purché si mantenga inalterato il contrasto con il resto della chioma. L'effetto, poi, dipende da quali ciocche desiderate colorare. Oltre a qualche striscia sottile accanto al viso, infatti, può tingersi anche una frangia a tendina o una frangetta corta e sbarazzina. Il vantaggio? Basterà una spuntatita per fare tabula rasa e sperimentare con un nuovo look.