Tutto quello che devi sapere sul reverse balayage

M ovimento, tridimensionalità e luminosità: che altro puoi desiderare dai tuoi capelli? Il segreto è il reverse balayage. Spoiler: i capelli biondi non sono un prerequisito

Chiamatelo reverse balayage, o reverse ombré, è sulla bocca di tutte, ma sulla testa (ancora) di poche. Negli anni questa tendenza ha raccolto i favori di attrici, cantanti e it-girl: da Poppy Delevingne a Beyoncé, sono moltissime quelle che hanno abbracciato questa tendenza colore. Poi c'è Billie Eilish: l'icona della Gen Z che a lungo ha portato le radici verde fluo con le punte nere, facendolo diventare un suo segno distintivo. Questo prima di passare ai capelli biondi (e ora di nuovo neri in occasione del Met Gala).

Se stai accarezzando l'idea, ma vuoi farti un'idea di come potrebbe essere il risultato, sul profilo di @bescene puoi trovare spunti interessanti. Se invece hai bisogno di toglierti qualche dubbio, o semplicemente di soddisfare la tua curiosità, Lucio Cria - owner e creative director di Glow Hair & Beyond a Milano - ci ha raccontato tutto quello che c'è da sapere sul reverse balayage, dai benefici di questa tecnica, ai tagli che la risaltano al meglio e, non ultimo, il mantenimento.

Cos'è il reverse balayage?

“Il reverse balayage è, come dice il nome, il contrario del balayage: invece che lavorare con schiariture, andiamo a scurire delle zone dei capelli partendo da una radice chiara. Ce ne sono di due tipi diversi. Il primo risale agli anni 2000, con la radice chiara e le punte molto scure, vedi Christina Aguilera circa 2002 con capelli biondo platino e punte nere. Questa è la versione per chi non ha paura di osare o di giocare con contrasti forti: il massimo della sua espressione. Oggi si ricerca un effetto molto più soft e naturale, un abbandono degli estremi a favore di transizioni meno nette", afferma l'hair stylist, "e lo si può adattare facilmente a delle tonalità intermedie di capelli biondi, come il miele e il dorato”. “Con i capelli biondi nulla vieta di usare, da metà lunghezza in giù, anche delle tonalità pastello”.

Quali sono i vantaggi del reverse balayage e per chi è consigliato?

In termini di lunghezza, “l'ideale è avere capelli lunghi o medio-lunghi e scalati perché il reverse balayage venga esaltato al meglio”. Se parliamo di colore invece, “l'inserimento di ciocche scure in una capigliatura che è diventata molto bionda, vuoi per continue schiariture in salone o dovute alla combo sole+mare, aiuta anche a ridare un effetto di colore naturale. Allo stesso modo, questa tecnica si può usare per creare zone d'ombra dare maggiore profondità e definizione al viso, come se fosse un contouring”, spiega Cria. “L'importante è fare attenzione ai prodotti che si utilizzano e anche lo stato del capello è importante, perché se devo scurire dei fusti che hanno le squame molto aperte è più difficile che riescano a trattenere bene il colore. L'ideale è trovare un salone in cui utilizzano tinte non ad ossidazione, così che il colore non viri ed escano i riflessi rossi”. Anche il mantenimento è più semplice, “perché non schiarisci la base, ma vai solo a creare uno scuro che ci si avvicina e poi è molto meno invasivo per i capelli”.

Quali sono le tonalità di colore più richieste?

“Sulle more vanno i toni caramello e cioccolato che, avendo un pigmento caldo, rendono i capelli più luminosi. Per le bionde invece bisogna stare su toni abbastanza alti, come honey e sand, altrimenti si rischia di creare un effetto ricrescita poco gradevole. Poi chiaramente si possono fare anche scelte più estreme, ma tendenzialmente si sceglie il reverse balayage nella sua declinazione più soft perché in questo modo non si hanno particolari problemi di mantenimento è non è necessario un ritocco a scadenza troppo regolare, Tra i vantaggi del reverse balayage c'è anche il fatto che con i capelli scuri si notano meno le imperfezioni come punte aperte e fusti squamati, che invece sono la prima cosa che salta all'occhio con i capelli biondi ”.

E per il mantenimento a casa?

“Diversamente dal bleach non è un trattamento invasivo e quindi non hai bisogno di usare prodotti antigiallo o antiarancio come di solito bisogna fare per i capelli biondi. In questo caso invece, basta usare uno shampoo post colore, che aiuti a tenere le squame chiuse e quindi che mantenga il colore sempre bello e luminoso. Per il resto si può proseguire con la hair routine abituale, usando lo spray termoprotettore e, se c'è bisogno, di un olio idratante”.

La hair routine per capelli al top 1/15 Cocomino Glossing Shampoo, Drunk Elephant (da Sephora) Formula delicata che rimuove le impurità preservando il colore. Contiene amminoacidi e pantenolo che prevengono la disidratazione, li rendono più forti e danno volume e oli antiossidanti e idratanti che non appesantiscono il capello. 2/15 Chroma Absolu Bain Chroma Respect, Kerastase (da Sephora) Shampoo protettivo idratante delicato per tutti i tipi di capelli sensibilizzati o danneggiati trattati con il colore, adatto soprattutto per le fibre fini e medie. La formula delicata deterge preservando il colore. 3/15 Vault Color-Lock Shampoo (da Bleu Libellule) Shampoo ricco di antiossidanti e filtri UV che aiutano a mantenere il colore duraturo nel tempo. 4/15 Phyto Color Color Protecting Shampoo, Phyto Contine Tannini di Tara ed estratto di germogli di girasole ad azione antiossidante, estrazione di Ibisco, che dà idratazione e luminosità ed estratto di Yacon per riparare le cuticole danneggiate. 5/15 The Leave-In Hair Treatment, Augustinus Bader (da Sephora) Formula leggera per contrastare la disidratazione e i danni causati dai processi di styling e colorazione, ravviva la chioma, migliora le doppie punte e previene la rottura. 6/15 Finishing Serum, Iles Formula Questo siero protegge ogni tipo di capello dagli attacchi ambientali, rinforza i capelli, aiuta a riparare le doppie punte e preserva il colore. 7/15 Botanical Repair Strenghtening Overnight Serum, Aveda L'ideale per capelli molto danneggiati: questo siero notturno rinforza e ripara i capelli in profondità fino a 3 strati, liscia le cuticole, aiuta a prevenire la rottura e migliora le doppie punte. 8/15 Long Hair Protective Glossing Essence, La Biosthetique Dà lucentezza express, ristruttura la superficie dei capelli sciupati, dona idratazione e rinforza, liscia e sigilla le superfici porose e ruvide dei

capelli e ne migliora la pettinabilità.

9/15 N°9 Nourishing Hair Serum, Olaplex Un siero multitasking che agisce su morbidezza, elimina l'effetto crespo, migliora la pettinabilità e fa da primer per la piega. 10/15 Honey Infused Hair Oil, Gisou (da Sephora) Il miele dona una lucentezza naturale ai capelli e aiuta ad avere una chioma più sana, morbida e folta e può essere usato come trattamento idratante e nutriente, o durante lo styling come step finale. 11/15 Heat Protection Spray (da Douglas) Protegge dai danni causati dal calore, aiutando a mantenere i capelli sani nel tempo e funziona anche

come fissante della piega, facendola durare a lungo senza refresh. 12/15 Natural Moisturizing Factors + HA for Scalp, The Ordinary Un siero per la cura del cuoio capelluto leggermente lattiginoso che contiene ingredienti che mimano la funzione dei fattori idratanti contenuti naturalmente nella pelle con aggiunta di acido ialuronico e squalano. 13/15 Airwrap, Dyson Lo strumento per lo styling ad aria nella nuova versione con upgrade e si arricchisce di accessori per il finish, per un risultato ancora più impeccabile e per capelli ancora più luminosi. 14/15 AireBrush Duo, T3 Micro Piega veloce grazie all'attacco con accessori intercambiabili. La spazzola piatta serve per ottenere una chioma liscia e dritta, quella rotonda per dare volume. Dotata di un generatore che produce ioni negativi, garantisce capelli splendenti e senza crespo. 15/15 Phon Run Amethist, Elchim Riduce i tempi di asciugatura e aiuta a sigillare le squame del capello, per un risultato luminoso e una chioma sana. Adatto ad ogni tipo di capello, anche quelli fini e danneggiati. PREV NEXT