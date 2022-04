Perché il caramello è il colore di capelli 2022 che devi provare

I l caramello è il colore dei capelli che devi provare nel 2022: le sue sfumature calde, tostate e luminose sapranno illuminare la chioma di mille riflessi tridimensionali. Scopriamo a chi sta bene, e tutte le nuances più belle da provare!

Il caramello è uno dei colori di capelli più cool di stagione. Il motivo è semplice: le sfumature glamour e golose del caramello tostato illuminano l'incarnato, valorizzano lo sguardo (sopratutto se hai gli occhi verdi o nocciola!) e donano tridimensionalità alla chioma. Non solo: il biondo caramello è il giusto compromesso se hai i capelli castani e vuoi schiarirli in modo naturale, senza strafare o danneggiarli. Insomma, un vero e proprio evergreen che sta vivendo un momento di popolarità, perché versatile, luminoso e facile da gestire.

Capelli caramello: a chi stanno bene

Il caramello fa parte della famiglia dei biondi dorati. E' una tonalità molto luminosa, per questo adatta particolarmente ai coloriti caldi e chiari (si può però declinare in mille sfumature per valorizzare la propria palette colori). Si tratta di una tinta facile da mantenere e che non richiede ritocchi frequenti.

Le tonalità come miele e caramello sono particolarmente amate perché stanno bene su ogni tipo di chioma, dal pixie al long bob, passando per i capelli lunghi. Le sfumature calde e golose di queste tonalità accarezzano morbidamente i lineamenti e si fondono con il colore di base - che sia chiaro o scuro - senza creare stacchi troppo netti. Il biondo caramello infine, è una delle tonalità più amate per eseguire shatush o balayage.

Pronta a scoprire tutte le nuance di capelli caramello da provare questa stagione? Scorri la gallery e lasciati ispirare!

Capelli caramello dorato

La tonalità più preziosa di biondo caramello si ispira ai riflessi di un lingotto d'oro 24k. Bellissima per illuminare un incarnato chiaro e dal sottotono freddo.

Balayage caramello su capelli castani

Vuoi provare il caramello sui capelli con base castana? Per non stravolgere il look ed evitare di danneggiare la chioma con decolorazioni troppo aggressive, provalo nella sua tonalità più scura e tostata.

Capelli caramello e biondo miele

Un colore luminosissimo, che unisce le sfumature ricche e intense del caramello a quelle più luminose e tarsparenti del miele.

Biondo caramello chiaro

Il biondo caramello chiaro, che strizza l'occhio ai toni più freddi, è il colore ideale per aggiungere sfumature e tridimensionalità ad una chioma naturalmente bionda.

Capelli caramello ramati

Il caramello ramato, con le sue sfumature rossicce, è il colore must per valorizzare un incarnato chiarissimo. Perfetto per chi occhi verdi!

Capelli caramello caldo

Hai la pelle dal sottotono caldo e vuoi provare il caramello? Scegli una sfumatura calda non troppo distante dal colore naturale dei tuoi capelli. Il risultato sarà naturale e luminoso.