P unk e shock: i capelli di Cara Delevingne fanno tendenza e sono assolutamente da imitare (anche per una sola sera)!

Coloratissimi e decisamente shock: i capelli di Cara Delevingne attirano l’attenzione e dimostrano, ancora una volta, la capacità della top model di dettare tendenza. Cara d’altronde non è mai stata immune ai cambi look radicali, sperimentando tagli e colori differenti a seconda del suo mood.

L’ultima trasformazione arriva da Londra dove la modella è stata immortalata con un haircut molto particolare: frangetta a tendina con punte rosa a incorniciarle il viso, rasatura a macchia di leopardo e ciuffi dritti super rainbow. Un hairstyle decisamente shock, ispirato alla cultura punk della City che Cara sfoggia con disinvoltura, abbinato a un make up glow e sui toni del rosa.

Osare e sperimentare, non a caso, è sempre stata una scelta ben precisa per Cara, decisa a provare tagli e hairstyle sempre differenti. Nel corso degli anni l’abbiamo vista con capelli rasati a zero o con la chioma lunghissima, è stata fra le prime a scegliere il biondo rosato per poi passare a un castano scuro. Ha lanciato la moda del pixie cut e riportato in auge il wet look, per scegliere poi le onde stile diva della vecchia Hollywood. Insomma, i colpi di testa per Cara Delevingne sono un mood costante e un modo per raccontare il suo stato d’animo.

I capelli arcobaleno rappresentano solo l’ultimo di tanti cambiamenti della top model. Una tendenza genderless, scelta sia da uomini che da donne, perfetta per dare una scossa al proprio look. Preferisci nuance pastello oppure sfumature vibranti? Non importa, ciò che conta è seguire l’istinto e puntare su colori che regalino un sorriso.

Perché il bello dei rainbow air è che si possono realizzare anche a casa, per una serata speciale, per poi tornare al proprio consueto look dopo qualche shampoo. Decolorare la chioma, per poi colorarla con le sfumature dell’arcobaleno, può sembrare semplice, ma non è proprio così. Per prima cosa è essenziale nutrire bene i capelli per evitare un fastidioso “effetto paglia”. Se punti sul fai da te procedi per gradi: inizia a decolorare le punte, scegliendo un unico colore, per poi sperimentare con altre tonalità. Il lilla, il rosa e l’azzurro restano dei colori molto amati dalle star, largo spazio pure al verde e al giallo, scelti da Cara Delevingne. Per lo styling opta per un look mosso, ottimo per dare risalto alle sfumature, mentre se desideri un effetto geometri prova con una piega super liscia.