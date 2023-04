Netto ma grintoso: lo slob di Chiara Ferragni ci sta conquistando tutte

V oglia di cambiare look in vista dell'estate? Lo slob di Chiara Ferragni è il taglio più cool che tu possa desiderare, guardare (e provare) per credere

Un taglio che non passa mai di moda. Un evergreen e una garanzia di fascino, eleganza e bellezza per ognuna di noi. Il caschetto, prima o dopo, conquista davvero tutte e si rinnova di anno in anno con nuove versioni e dettagli di puro stile. Uno fra tutti, il nuovissimo slob di Chiara Ferragni.

Un taglio netto, deciso, che arriva appena sotto il mento e che non ammette fronzoli o irregolarità. Un taglio austero, quindi? Assolutamente no, perché se è vero che lo slob cut punta alla regolarità della chioma, è anche vero che dona all’intero beauty look un fascino senza eguali. Il tutto grazie al suo mood fresco, vivace e semplicissimo da portare.

Un haircut dal nome insolito e che unisce le parole “slick” o liscio a long bob. Per creare un mix dall’effetto tagliente, netto, chic e minimal allo stesso tempo. Capace di impreziosire ogni tipologia di look, da quello più casual a quello più elegante e raffinato. E garantendo la massima comodità a chi lo porta e un risultato assolutamente da capogiro.

Un effetto che potete osservare in prima persona guardando le foto dello slob di Chiara Ferragni, anche lei conquistata da questo taglio con cui ha voluto accorciare ulteriormente la sua lunga chioma bionda dopo la sorpresa fatta durante il Festival di Sanremo.

Come dire, una mossa strepitosa per prepararsi all’estate dettando nuovamente la tendenza che andrà per la maggiore in fatto di chiome da cui prendere ispirazione. Lo slob di Chiara Ferragni, infatti, non è solo bello da vedere e facile da portare nella sua versione liscia. Questo taglio si presta benissimo anche a essere portato con un effetto mosso, sbarazzino e ribelle. Tipicamente estivo.

Un mood che definisca a pieno il vostro stile e la vostra indole, cambiando finish a seconda dell’occasione purché lo si faccia su una chioma che sfoggia uno slob in modalità Chiara Ferragni assolutamente da urlo. E a giudicare dai like che gli sono stati riservati, siamo più che convinte che questo è il taglio perfetto per fare centro anche per questa primavera estate 2023.