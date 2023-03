Tendenze capelli 2023: ecco cosa ci aspetta per la primavera estate

C i saranno sorprese in materia di lunghezze e tagli di capelli? Il bob sarà ancora sul podio dei tagli più richiesti? Scopriamolo con l’esperto

Diciamocela tutta. Quando si tratta di andare dal parrucchiere, per molte di noi i colpi di testa sono una rarità e preferiamo rimanere fedele al nostro amatissimo bob o lob, ma un’occhiata alle tendenze dei nuovi tagli è l’ispirazione che cerchiamo per trovare delle piccole variazioni al tema quando non vogliamo cambiamenti drastici. Per chi invece vuole sorprendere ci sono delle novità davvero interessanti in fatto di tendenze capelli e trovare il prossimo taglio da sfoggiare è solo questione di capire quanta materia prima (da tagliare) c’è a disposizione.

Le tendenze capelli 2023 dai saloni per la primavera estate

Giulio Ordonselli, Salon Director di Toni&Guy Roma ci ha dato delle dritte per capire cosa sarà di moda la prossima stagione. Iniziamo subito con qualcosa di familiare. “I macrotrend che ci accompagneranno per tutta la SS23 si focalizzeranno su tagli morbidi, versatili dove leggerezza e scalature saranno le protagoniste. Non potrà di certo mancare sul podio dei trend il Bixie, un taglio che deriva dal mix di due tagli iconici, un bob e un pixie. Il compromesso perfetto per chi ha voglia di osare con un taglio medio, scalato che esprime spensieratezza”.

“Spopola anche il nuovo look di Jenna Ortega: il Frame Cut. Si tratta di frangia molto morbida che viene sfoggiata come se fosse un’acconciatura: è l’accessorio ideale per incorniciare il volto ottenendo l’effetto frame e per mettere in risalto lo sguardo e addolcire i lineamenti. Perfetto se abbinato a tagli non troppo pieni”, dice l’hairstylist.

Poi faremo un salto nel passato. “Tornano anche forti richiami agli anni ’70. Un altro taglio che vedremo è il Butterfly. Un look lungo nella parte posteriore in contrasto con quella frontale molto più corta e scalata. Un gioco di volumi che crea proprio l’idea delle ali di una farfalla. Spesso viene sfoggiato con molta texture e movimento, ricreato con ferri e piastre per ricordare maggiormente l’epoca da cui prende ispirazione”.

Sempre un taglio che viene dal passato, ma questa volta dagli anni ‘80, e che abbiamo già visto affermarsi la scorsa stagione. “Continua anche la stagione del Mullet, che perde l’estremismo iniziale con cui aveva fatto breccia nel cuore di celebrieties e no e diventa più portabile, lungo ed equilibrato”

Tendenze capelli corti primavera estate 2023

I capelli sono corti, ma non cortissimi. Tra le novità fa capolino il Jellyfish Cut, fluido e sinuoso. La parola leggerezza è un must.

Tendenze capelli medi e medio lunghi primavera estate 2023

Tendenze capelli ricci primavera estate 2023

Tendenze capelli lunghi primavera estate 2023