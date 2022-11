B ase scura e punte chiare, lo shatush è tornato e a dircelo è Natalia Paragoni con la sua chioma rinnovata e super cool

E chi lo ha detto che con l’arrivo della stagione più fredda i capelli debbano scurirsi e il biondo andare in soffitta? Spesso quando i gradi sul termometro scendono a picco, la tendenza è di virare verso sfumature di capelli più scure ma sono tantissime le celeb che decidono, a ragione, di non abbandonare le chiome color miele nemmeno in inverno. C’è chi sceglie colorazioni piuttosto omogenee, come Chiara Ferragni, e chi invece preferisce optare per soluzioni meno nette, giocando con i contrasti di luci ed ombre e valorizzando il proprio colore naturale senza coprirlo completamente. Ha abbracciato questa ultima filosofia Natalia Paragoni, che con il suo nuovo hair look oltre a donarci un’iniezione di luce e radiosità riporta in auge una tecnica che dopo un periodo di leggero appannamento sta tornando in grande auge: lo shatush.

Il biondo di Natalia Paragoni è l’inspo del periodo

Il biondo è sempre stato il carattere distintivo della chioma di Natalia Paragoni che però fino a poco tempo fa preferiva una colorazione più uniforme e tradizionale.

Nei suoi ultimi scatti social, invece, l’influencer ha cambiato decisamente mood, scurendo leggermente la base fino a portarla a una gradazione nocciola caldo, probabilmente corrispondente al suo colore naturale. Il biondo però non è sparito completamente, anzi. Natalia, infatti, ha mantenuto questo colore sulla parte finale della sua chioma, accendendolo ulteriormente rispetto al suo solito.

Il grande ritorno dello shatush

L’effetto finale della colorazione che l’hair stylist ha svolto su Natalia Paragoni è quella di un gioco di luci e ombre, che si concentra soprattutto sulle ciocche anteriori che incorniciano il volto e donano ad esso un buster di radiosità extra, particolarmente strategico nei mesi invernali, quando la pelle tende ad essere naturalmente più pallida.

La tecnica usata è quella dello shatush, che viene spesso inserita nella famiglia delle colorazioni ma che in realtà dagli addetti ai lavori è definita decolorazione. Il motivo di questa specifica sta proprio nell’approccio al capello, visto che in questo caso si tratta di mantenere la radice dei capelli scura e rendere le punte invece più chiare.

Più il contrasto è forte, come sui capelli di Natalia Paragoni, più l’effetto sun kissed è assicurato ma la tecnica dello shatush può essere realizzata anche con altri colori oltre al biondo e non prevedere uno stacco così netto tra base e lunghezze.