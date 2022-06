I capelli che sfiorano a malapena la clavicola sono i più facili da acconciare in tutte le stagioni dell'anno. Anche per i capelli che partono naturalmente lisci o, al contrario, ricci. Garantito!

Con lo styling mosso, il long bob dà il massimo di sé. Anzi, possiamo asserire con certezza che è il taglio che più di tutti si presta a essere ondulato. Sicuramente più dei capelli lunghi e, manco a dirlo, di quelli corti. Se sei liscia naturale, la lunghezza alla base del collo - tipica del long bob - ti permette di ondulare i capelli più facilmente rispetto a una lunghezza che supera le spalle. Se, invece, sei riccia, puoi altrettanto facilmente modellare le ciocche, aiutandoti con una spazzola ad aria, che allenta i ricci senza stirarli del tutto. Se hai manualità puoi usare il ferro arricciante, uno strumento capace anch'esso di allentare i riccioli tondi, rendendoli più effetto wavy.

Il successo del long bob mosso? L'aria sbarazzina che in fondo sta bene a tutte, poiché aggiunge un tocco di grinta a ogni look, restando sempre discretamente elegante (anche negli styling più mossy). E poi è una combo che valorizza tutte le texture di capelli (lisci, medi, grossi), esalta i riflessi e le sfumature di colore, riequilibra le proporzioni di viso, collo e mento. Insomma, il wob lungo (contrazione di bob + wave) è un hairlook decisamente molto versatile! Difficile non innamorarsene. Leggi oltre per saperne di più e guardare le foto.

Long bob mosso scalato

Lo styling mosso accentua le scalature del caschetto lungo, soprattutto se queste sono effettuate in modo non lineare, ma seguendo una linea immaginaria pensata per dare volume. Lo styling mosso, inoltre, sembra fatto apposta per esaltare le schiariture e i contrasti di colore che a loro volto sono accentuati da un taglio scalato. Insomma tra effetto ondulato e taglio scalato, nel long bob si crea un'alchimia pazzesca che rende molto interessante il look. A prescindere dal colore di capelli. Un discorso valido soprattutto per le capigliature con effetti luce. Ma in realtà anche le tinte uniformi traggono vantaggio dallo styling mosso, in quanto fa emergere i riflessi che ogni capello contiene naturalmente (sempre se è fatto bene, nel caso fosse artificiale).

Perfetto sulle tinte uniformi

E su quelle con effetti luce e giochi di colore

Long bob: come farlo

Per realizzare il long bob mosso, puoi affidarti a una piastra ondulante a 2 o 3 ferri. È uno strumento studiato per ottenere le beach wave velocemente. Aiutati con un prodotti di styling, come ad esempio quello "effetto salato" che rende i capelli mossi, come bagnati con acqua di mare. La pasta modellante ti aiuterà a modellare ancor più le ciocche e a fissarle. a seconda delle tue preferenze.

Se hai i capelli ricci, lavora le ciocche umide con una noce di cera e una di olio insieme: li ammorbidisce e toglie l’effetto crespo. Poi attorcigliali tipo dread e asciugali a bassa potenza con il diffusore. Infine muovili a testa in giù per ottenere un effetto spettinato morbido.

Long bob, effetto mosso naturale

Tra i tagli di capelli, il long bob è quello più versatile, se poi è mosso, la sua versatilità diventa all'ennesima potenza. Si può portare scalato, più lungo davanti rispetto al dietro (con linea ad A), con frangia e sfilato solo lungo le ciocche laterali. In tutte le versioni, il long bob mosso è una messa in piega che si è creata naturalmente "da sola", anche quando è il risultato di styler modellanti con il calore. Il suo punto di forza è che aggiunge volume ai capelli fini e dona struttura a quelli grossi.

A chi sta bene

Il long bob è un taglio molto comodo e versatile che, al contrario del caschetto vero e proprio (quello ad altezza mento) si adatta facilmente sia ai capelli lisci che a quelli mossi. In più, è l'ideale per tutte le forme del viso. Sul viso tondo snellisce i lineamenti, su quello lungo smorza l'effetto allungato. Traggono vantaggio, inoltre, anche i visi quadrati o triangolari, poiché quella del long bob riequilibra i tatti. L'effetto mossa completa l'opera di "armonizzazione" dei lineamenti. Insomma, si tratta di una bella scelta qualora si volesse dare una bella sforbiciata senza timore di stravolgere completamente il look.

Con o senza frangia, il long bob mosso è sempre un taglio molto cool. Può essere portato pari oppure leggermente scalato, con la riga al centro oppure di lato o ancora con ciuffo lungo.

Long bob mosso, quando portarlo

Il long bob è il taglio a prova di pentimento, o quasi. È il taglio perfetto quando i capelli medio-lunghi necessitano di una bella sforbiciata per risanare le punte. E anche il taglio da concedersi prima o dopo l'estate, quando si è indecise se tagliare di più. I vantaggi della versione mossa è che, anche nelle situazioni più disimpegnate, non richiede grande manualità.