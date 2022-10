Levante in rosso: la chioma della cantante ci spinge a osare

V oglia di cambiare il proprio look? Prova il rosso della chioma di Levante, per iniziare la stagione fredda con un pieno di calore e sì, anche di coraggio

Diciamolo chiaramente, che sia nel multiverso o nella realtà, se c’è qualcuno che ha davvero battuto ogni record in fatto di originalità, coraggio e cambio look è lei, Levante, e la sua chioma rosso/arancio. Un scelta che ha preso tutti alla sprovvista, abituati da sempre a vederla con i lunghi capelli scuri, ma che ha raccolto migliaia di commenti positivi e di approvazione tra i suoi follower, aggiudicandosi lo scettro di regina indiscussa dell’autunno e dei suoi bellissimi colori.

Insomma, anche questa volta la cantante ci ha visto lungo, e che sia per un prossimo suo video o per la voglia di iniziare la stagione fredda con un hair look caldo e super cool, è chiaro che il rosso dei suoi capelli è destinato a diventare una tendenza.

Ma di che colore si tratta esattamente? Quello di Levante, infatti, non è un semplice rosso, ma è una nuance più tenue, aranciata e che non a caso si chiama appunto arancio ginger (o anche biondo fragola). Un colore che richiama agli agrumi della sua amata Sicilia e che ha radicalmente cambiato l’immagine della cantante. Addolcendola e donandole uno charme e uno stile che la fa sembrare la protagonista di un dipinto. Insomma, che piaccia o meno, il rosso tenue o arancio ginger di Levante è davvero unico e le sta divinamente bene.

Ma non solo. Perché da vera esperta di stile e di hair look, Levante ha deciso di decolorare anche le sopracciglia. Uniformandone il colore a quello della chioma e aggiudicandosi un effetto super naturale e che non stona in nessuna sfumatura o dettaglio. Come dire, le cose se si fanno, devono essere fatte bene. E con questo rosso Levante ha davvero fatto tutto alla perfezione.

Un trend, quello delle chiome ramate, aranciate, o rossicce, che sta conquistando tantissime celeb e che siamo certe, conquisterà anche voi. Così come la voglia di osare e di buttarsi a fare ciò che, fino ad ora, avete solo immaginato. Regalando al vostro look e al vostro stile un tocco di assoluta unicità e di carattere che sarà difficile eguagliare.