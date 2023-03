Laminazione capelli: cos’è e quali sono i prodotti per farla a casa

C hioma forte, sana e lucente? Ecco cosa usare a casa per trasformare i tuoi capelli stressati

Lo stress, gli agenti atmosferici e i trattamenti aggressivi - leggi decolorazioni e abuso di phon e piastra senza termoprotettore - sono i peggiori nemici dei capelli, che risultano danneggiati, sfibrati, dal colore spento e, spesso, cadono o si spezzano. Tutto ciò che invece desideriamo è esattamente l’opposto, ovvero una chioma folta, morbida e luminosa.

Ci sono numerosi trattamenti ad hoc pensati per rispondere a esigenze specifiche, come le formule rigeneranti o rebonding, linee di haircare salvacolore o anticaduta, ricchi di attivi che portano numerosi benefici sia alla cute che ai capelli stessi in grado di riportare la chioma agli antichi splendori.

Laminazione capelli: cos’è e cosa fa

Sicuramente hai sentito parlare di laminazione di ciglia e sopracciglia, che tra i vari benefici ha proprio quello di rinforzare i peli. Allo stesso modo funziona la laminazione per i capelli, un trattamento sublimatore che agisce dall’interno creando un film di collagene che protegge le ciocche dalla radice alle punte rendendole più robuste, più luminose e preservando il colore, risultando quindi la soluzione ideale per i capelli danneggiati, sfibrati, opachi e poco vitali. In più aiuta a controllare il tedioso effetto crespo, rendendo più accessibile il finish specchiato da pubblicità che tanto ci piace.

Le differenze tra laminazione, cheratina e gloss

Il trattamento alla cheratina penetra nel capello per agire, mentre il gloss è un microfilm esterno che lucida, protegge e ripara, rendendo più la chioma più sana e più forte. Se vogliamo parlare di somiglianze, allora la laminazione è molto più vicina all’hair gloss: potremmo definirla un hair gloss con l’upgrade.

Laminazione a casa: ecco i prodotti per il fai-da-te

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Beauty ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.